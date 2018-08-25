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政治

改編黃安歌曲「新台灣斷交夢」　網嘆：笑著笑著就哭了

編輯中心／綜合報導2018/08/25 12:06
▲「老天鵝娛樂」將黃安演唱的「新鴛鴦蝴蝶夢」翻唱改編成「新台灣斷交夢」，影片一貼出，引起熱烈回響。（圖／翻攝自「老天鵝娛樂」粉專）
▲「老天鵝娛樂」將黃安演唱的「新鴛鴦蝴蝶夢」翻唱改編成「新台灣斷交夢」，影片一貼出，引起熱烈回響。（圖／翻攝自「老天鵝娛樂」粉專）

總統蔡英文 20 日結束「同慶之旅」返台，中美洲友邦薩爾瓦多隨即宣布與我國斷交，這是蔡總統上任 2 年多以來，第 5 個宣布與我國斷交的國家；「老天鵝娛樂」臉書粉絲專頁將黃安演唱的「新鴛鴦蝴蝶夢」翻唱改編成「新台灣斷交夢」，還暗諷台灣被友邦當成「盤子國」，影片一釋出，立刻引起廣大回響。

「老天鵝娛樂」以這首「新台灣斷交夢」嘲諷近期薩國與我國斷交的外交事件；歌詞寫到「外交被當盤子國 這些錢要賺好久 稅收都在中美洲」、「薪水只漲一千 百億你隨便捐 都他 X 納稅錢」暗諷國人所繳的納稅錢，都被拿去外交金援，「全都是邦交乞丐 不用還的信貸」、「多明尼加再見 薩爾瓦多再見 謝謝您幫省錢」，最後歌曲感謝與我國斷交國家，替我國省下不少錢。

▲歌曲暗諷我國的外交金援，友邦把台灣當成「盤子國」。（圖／翻攝自「老天鵝娛樂」粉專）


▲歌曲接近結尾時，感謝與台斷交的國家們，幫我國省錢。（圖／翻攝自「老天鵝娛樂」粉專）

影片一上傳，馬上吸引大票網友觀看並留言，「笑著笑著就哭了」、「我的聲音在笑 淚在飄」、「越聽越心酸」、「貼切神歌，台灣的悲哀」、「我媽問我怎麼在電腦前哭」、「我已經分不清 老天鵝到底是來搞笑還是來催淚」、「 2018 最佳金曲」。

▲老天鵝娛樂改編黃安歌曲嘲諷斷交潮，引廣大網友共鳴。（影／老天鵝娛樂授權使用）

關鍵字新台灣斷交夢蔡英文斷交薩爾瓦多新鴛鴦蝴蝶夢老天鵝娛樂
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