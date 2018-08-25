改編黃安歌曲「新台灣斷交夢」　網嘆：笑著笑著就哭了

總統蔡英文 20 日結束「同慶之旅」返台，中美洲友邦薩爾瓦多隨即宣布與我國斷交，這是蔡總統上任 2 年多以來，第 5 個宣布與我國斷交的國家；「老天鵝娛樂」臉書粉絲專頁將黃安演唱的「新鴛鴦蝴蝶夢」翻唱改編成「新台灣斷交夢」，還暗諷台灣被友邦當成「盤子國」，影片一釋出，立刻引起廣大回響。

「老天鵝娛樂」以這首「新台灣斷交夢」嘲諷近期薩國與我國斷交的外交事件；歌詞寫到「外交被當盤子國 這些錢要賺好久 稅收都在中美洲」、「薪水只漲一千 百億你隨便捐 都他 X 納稅錢」暗諷國人所繳的納稅錢，都被拿去外交金援，「全都是邦交乞丐 不用還的信貸」、「多明尼加再見 薩爾瓦多再見 謝謝您幫省錢」，最後歌曲感謝與我國斷交國家，替我國省下不少錢。