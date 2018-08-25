為選票失憶拉攏柯粉　孫大千諷林昶佐「莊孝維」

林昶佐日前在臉書表示，柯文哲的兩岸一家親說，並非支持九二共識，柯因而被貼上統派標籤不盡公平，被外界認為是「惜柯論」；不過隨後林昶佐接受廣播專訪時說，台獨運動現在遇到很大的困境，與年輕人的連結疏離，「我們反對兩岸一家親」，但不能遇到問題就把年輕人變成統派，這樣從事台獨運動是把年輕人往外推。

國民黨前立委孫大千今（25）日批評，時代力量立委林昶佐現在根本是「莊孝維」，忘記曾經砲轟過台北市長柯文哲的兩岸論述，現在為了選票突然就失憶，利用柯P，拉攏柯粉的選票，但用道貌岸然的表示，避免外界認為時力被「柯綁架」，又要裡子，又要面子，「不會覺得有一點吃人夠夠呢」？

林昶佐指出，為了台獨運動的未來，他急著想出新論述吸引年輕人，更表明「我是台獨工作者，我可以不當立委，不能不當台獨的人」，兩岸一家親是錯的，也不能接受用中華民國台灣，因為英文還是有「CHINA」，這樣會亂掉，並認為台北市長應該重新思考，市府每年新台幣1700億的預算，相關的產業政策怎麼逐步從中國脫離，這才是務實。

對此，孫大千先批評「林昶佐委員，現在換成你在莊孝維嗎」？他指出，林昶佐曾經砲轟過柯文哲的兩岸論述，稱「若這叫進步價值，真的是『甲賽啦』，這根本是莊孝維」，如今為了選票，突然失憶，不會覺得欠柯文哲一個道歉呢？

孫大千表示，柯文哲已兩度替時代力量的市議員參選人站台，但林昶佐又要釐清時代力量和柯文哲在兩岸主張的不同，「這不是立場衝突，精神錯亂嗎」？明明是時力利用柯文哲，拉攏柯粉的選票，竟然還可以道貌岸然的表示，要避免外界認為時代力量「被柯綁架」，又要裡子，又要面子，不會覺得有一點「吃人夠夠」？

孫大千說，既然林昶佐強調「反對兩岸一家親」，又說「可以不當立委，不能不當台獨人」，那麼可不可以做一位有骨氣的台獨人，不要依靠著主張「兩岸一家親」的柯文哲呢？

