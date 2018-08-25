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中央社

肢體萎縮難拿畫筆 腦麻畫家顛覆想像

中央社2018/08/25 11:20
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北25日電）58歲的武雄是腦麻畫家，他的手無法靈活運用，但為了拿住畫筆，苦練成功，且堅持20年從未放棄。伊甸基金會推出實驗影片，邀民眾賞畫，盼打破刻板印象。

當看到一幅幅用色明亮、細節精緻，描繪栩栩如生的自然美景畫作時，觀眾對畫家可能有所想像。伊甸基金會為了了解民眾對「畫家」的想法，推出實驗影片，邀3名民眾賞畫，結果民眾看完畫後，認為「畫家」應該是文青、喜歡旅遊、有氣質、常在咖啡廳構思靈感的人。

影片中，3名民眾和「畫家」見面時，都顯露吃驚的神色，因為這名畫家和他們「想像中的樣子」很不一樣，他是肢體肌肉萎縮的腦麻患者武雄。

武雄因腦性麻痺，不僅行動不便，就連拿穩畫筆這樣簡單的小事，都得費盡全身力氣才能完成。一般人一兩天能完成的畫作，武雄得花上超過2個月，也常不顧辛勞到外地勘景作畫。

雖然武雄年紀漸長，老化讓身體負擔愈來愈重，也沒因此放棄，每天仍花將近3小時的通勤時間往返萬芳啟能中心學習作畫，以及每週前往醫院復健，在家庭與機構的支持與鼓勵下，持續展現對創作的熱情與才華。

伊甸萬芳啟能中心外聘油畫老師陳啟忠說，因武雄手部肌肉控制不易，他得非常專注才能拿穩畫筆；但從畫作中，可以發現他細節處理上相當用心，像是遠近的筆觸大小及畫面細部呈現都非常到位。

武雄的畫作色彩豐富、鮮活，陳啟忠表示，每換一種顏色，都得把原先的顏料從畫筆上洗乾淨才能繼續上色，這動作如果沒做確實，顏料就容易混在一起，讓整幅畫黯淡無光，這基本功對武雄來說其實非常困難，他卻堅持完成。

伊甸萬芳啟能中心社工張師嘉也表示，由於手部肌肉不協調，武雄不僅不好控制落筆位置，也難掌握下筆力道，常常發生一筆不小心「亂撇」的失誤，只好整張重新來過。他曾經白天在中心畫8小時油畫，回家還畫到凌晨3時，相當努力。

武雄的畫作可供收藏、租借，也曾被印製成桌曆、賀卡義賣，這是他們自立生活的經濟來源。伊甸基金會推出「無障礙生活計畫」服務，協助身心障礙者重返社會、自立生活，邀民眾一同響應。（編輯：陳怡璇）1070825

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