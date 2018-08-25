千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭

台中市今日凌晨發生一起槍擊命案，兩幫人馬20餘人在南屯區大墩路一處租賃公司談判上千萬元債務糾紛，談判破裂爆發肢體衝突，混戰中債務人一方有人掏出手槍射擊至少6槍，一名蔡姓男子遭近距離爆頭，其中一槍貫穿隔間板，打中隔壁泡茶的古姓男子腹部。轄區第四分局警方帶回現場13名男子釐清案情，已鎖定開槍兇嫌展開追緝。

被警方帶回偵訊的租賃公司林姓屋主表示，今(25)日凌晨2時許，曹姓友人來電向他要求出借大墩路與大墩13街口2樓的公司場地，準備與人商談債務糾紛，不久雙方人馬進到公司一間辦公室相談，他則與員工及朋友在另一間房間泡茶。



▲ 談判破裂爆發槍擊，連二樓玻璃窗也被四射的流彈擊破 （圖／記者鄧力軍攝 , 2018.08.25)

凌晨2時20分許，兩方人馬談判破裂爆發肢體衝突，一陣混亂中聽到數聲槍聲，其中一槍貫穿隔間板(材質為矽酸鈣板)，打中正與他泡茶的古姓男子(47歲)腹部。一會兒後逞兇開槍的一方人馬匆匆下樓駕車離去，發現走道上一名蔡姓男子頭部中彈已無意識，於是趕緊報警，並由救護車送林新醫院。腹部中彈的蔡男則送中國醫藥大學附設醫院，急救後已無生命危險。

第四警分局偵查隊隊長張國益表示現場找到6個彈殼，初步調查衝突原因涉及上千萬元的債務，目前已鎖定涉案人身分展開追緝。

