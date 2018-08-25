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中央社

亞運棒球台韓大戰 500僑胞加油團球場相挺

中央社2018/08/25 11:17
中央社 運動 / NOWnews
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亞運最前線（中央社記者周永捷雅加達25日專電）2018年雅加達-巨港亞運棒球項目明天將上演中華對南韓大戰，印尼僑胞及台商號召500人進場觀賽，自備加油服、加油棒及戰鼓手，要用熱血相挺做中華隊最堅強的後盾。

備受矚目的亞運棒球中華對南韓大戰26日點燃戰火，印尼當地僑胞及台商數週前即已動員購票入場，要用實際行動為中華隊加油。

號召棒球加油團的亞運台灣加油團活動總幹事郭東義表示，印尼亞運賽事一票難求，加上售票方式一變再變，且限定每日網路購票張數，加油團只好動員各地台商、僑胞，有的人到賽事現場購票、有的人輪番上陣在網路購票系統上買票，目前共買到500張亞運棒球中華對南韓大戰門票。

郭東義說，明天會有500人的加油團到棒球場替中華隊加油。此外，加油團還準備自製的加油服、3名戰鼓手，以及廠商贊助的500對加油棒。

雖然聽聞南韓也動員大批人員買票進場加油，不過台灣鄉親沒在怕。郭東義說，南韓加油團人數眾多他不意外，但是「輸人不輸陣」，台灣鄉親的鬥志一定勝過南韓。

郭東義表示，棒球是台灣的國球，加上中華戰南韓是中華隊亞運棒球第一場賽事，印尼各地的僑胞、台商都熱血沸騰，不論當天再怎麼忙都要排除萬難，到球場為中華隊加油打氣，希望中華隊能旗開得勝，打贏接下來的賽事奪牌。

這次亞運期間由於賽程分散，許多事項靠印尼僑胞熱情支持，像是輕艇賽事在井里汶舉行，當地台商除了到場加油外，也協助許多支援事項，讓中華隊選手無後顧之憂，全力拚比賽。

此外，中華亞運代表團日前抵達雅加達時，上百名印尼僑胞也在雅加達機場歡迎代表團，並在機場外搖旗吶喊，要讓中華代表團感受到滿滿的熱情和溫暖。（編輯：陳惠珍）1070825

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