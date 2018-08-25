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中央社

年輕人不知抗戰歷史 馬英九憂史滅國亡

中央社2018/08/25 11:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北25日電）前總統馬英九今天說，民進黨政府修訂高中課綱草案，打算把中國史放在東亞史底下授課，這是「欲亡其國，先滅其史」，他期盼大家能夠發揮影響力撥亂反正。

馬英九上午出席政治大學人文中心「中國遠征軍與第二次世界大戰研討會」時，做以上的表示，馬英九說，近年兩岸對於抗戰史研究非常熱絡，但他也發現台灣年輕人愈來愈不知道這段歷史。

馬英九說，他任內稱日本統治時代為「日據」而非「日治」，是對開羅宣言的尊重與歷史的認同；抗戰勝利70週年時，當時政府曾舉辦系列紀念活動、興建國家軍事博物館，讓全民更了解抗戰歷史，但民進黨政府上台後，國家方向變了，兩年多來，沒聽過官方提到「抗戰」兩字。

馬英九說，高中課綱草案規劃將中國史放在東亞史脈絡下呈現，相信在座史學家都跟他一樣擔心，今天所談到的這些歷史，未來年輕人可能都學不到，「欲亡其國，先滅其史」，他期盼大家發揮影響力撥亂反正。

馬英九也強調，把中國史放在東亞史是研究所學生的工作，不應該是對中學生、大學生「否則他們如何用歷史知識評斷是非？」

在場人士提問，2020年之後，課綱有沒有機會改寫回來？馬英九答覆「應該有」，這些都有可能改變，也要看當事人的良心。

中國大陸南京中國第二歷史檔案館館長馬振犢也出席研討會，公開邀請馬英九到館內查閱其父馬鶴凌的檔案，馬英九說，他目前仍被「禁足」，明年520之後才解禁，有機會一定會去。（編輯：陸倩瑤）1070825

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