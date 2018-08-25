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娛樂

美聲鮮肉男團首度來台嗑美食　變身小新郎撩粉

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/25 13:16
▲「美聲小鮮肉」WHY DON’T WE首度來台灣舉辦演唱會。（圖／華納音樂提供 , 2018.08.25）
▲「美聲小鮮肉」WHY DON’T WE首度來台灣舉辦演唱會。（圖／華納音樂提供 , 2018.08.25）

「美聲小鮮肉」WHY DON’T WE由5位年輕的美國男孩丹尼爾（Daniel）、柯本（Corbyn）、傑克（Jack）、喬納（Jonah）和柴克（Zach）組成。他們24日首次來台，於台北Legacy舉辦演唱會，雖然碰到下雨天，但還是不減男孩們的熱情。

WHY DON’T WE一落地就趕往演唱會會場，並在演唱會前收到來自唱片公司的禮物，其中包括珍珠奶茶、鳳梨酥、芒果乾、牛軋糖，以及開唱潤喉聖品枇杷膏。他們一看到禮物便驚呼連連，柯本還興奮直問：「原來珍珠奶茶是來自台灣？」在拍照前就紛紛失控吃起禮物來。其中，丹尼爾最推薦芒果乾，柴克則到處發牛軋糖說：「一定要吃吃看這個！」成員們都相當喜歡台灣美食。


▲WHY DON’T WE狂嗑台灣美食。（圖／華納音樂提供 , 2018.08.25）

WHY DON’T WE此次來台舉辦「WHY DON’T WE The Invitation Tour台北演唱會」，這也是他們第一次踏上台灣，因此相當興奮，還學了中文和粉絲打招呼，感謝粉絲的支持讓他們能夠到台灣來開演唱會。他們開場就帶來〈ON MY WAY〉、〈TELL ME〉等超萌情歌，撩得現場粉絲激動尖叫。緊接著，丹尼爾將效果器搬上台親自彈奏，五人用超強美聲合音翻轉流行經典，包括紅髮艾德（Ed Sheeran）的〈Shape of You〉、Lil Pump的〈Cucci Gang〉，征服了現場觀眾。後來WHY DON’T WE還換上黑西裝，化身小新郎，為歌迷演唱〈INVITATION〉，帥氣模樣引歌迷陷入瘋狂。


▲WHY DON’T WE還穿上西裝，變身新郎寵粉。（圖／華納音樂提供 , 2018.08.25）

關鍵字why don’t we美聲小鮮肉
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