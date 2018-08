美聲鮮肉男團首度來台嗑美食　變身小新郎撩粉

▲WHY DON’T WE狂嗑台灣美食。(圖/華納音樂提供 , 2018.08.25)

WHY DON’T WE此次來台舉辦「WHY DON’T WE The Invitation Tour台北演唱會」,這也是他們第一次踏上台灣,因此相當興奮,還學了中文和粉絲打招呼,感謝粉絲的支持讓他們能夠到台灣來開演唱會。他們開場就帶來〈ON MY WAY〉、〈TELL ME〉等超萌情歌,撩得現場粉絲激動尖叫。緊接著,丹尼爾將效果器搬上台親自彈奏,五人用超強美聲合音翻轉流行經典,包括紅髮艾德(Ed Sheeran)的〈Shape of You〉、Lil Pump的〈Cucci Gang〉,征服了現場觀眾。後來WHY DON’T WE還換上黑西裝,化身小新郎,為歌迷演唱〈INVITATION〉,帥氣模樣引歌迷陷入瘋狂。



▲WHY DON’T WE還穿上西裝,變身新郎寵粉。(圖/華納音樂提供 , 2018.08.25)