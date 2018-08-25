美聲鮮肉男團首度來台嗑美食　變身小新郎撩粉

「美聲小鮮肉」WHY DON’T WE由5位年輕的美國男孩丹尼爾（Daniel）、柯本（Corbyn）、傑克（Jack）、喬納（Jonah）和柴克（Zach）組成。他們24日首次來台，於台北Legacy舉辦演唱會，雖然碰到下雨天，但還是不減男孩們的熱情。

WHY DON’T WE一落地就趕往演唱會會場，並在演唱會前收到來自唱片公司的禮物，其中包括珍珠奶茶、鳳梨酥、芒果乾、牛軋糖，以及開唱潤喉聖品枇杷膏。他們一看到禮物便驚呼連連，柯本還興奮直問：「原來珍珠奶茶是來自台灣？」在拍照前就紛紛失控吃起禮物來。其中，丹尼爾最推薦芒果乾，柴克則到處發牛軋糖說：「一定要吃吃看這個！」成員們都相當喜歡台灣美食。