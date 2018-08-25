〈信用卡理財術〉無現金世代來臨 三招用卡撇步省很大

Money101.com.tw 金融比較平台表示，信用卡與現金、金融卡、電子票證 (悠遊卡、一卡通、icash、HAPPY CASH) 最大的特色就是，信用卡可以延遲付款，運作方式為發卡銀行依據每人的信用狀況核准信用額度，在信用額度內，持卡人每筆刷卡消費將由發卡銀行先行墊付給商家，往後持卡人再每月繳付卡費給銀行。

無現金時代來臨，信用卡簽帳金額就占多數，根據金管會統計，今 (2018) 年 6 月創下史上新高紀錄，單月刷卡金額達 2982 億元，每位持卡人平均有 3.9 張信用卡，顯見信用卡已成國人支付主要工具，而專家就提供三招用卡撇步，包括第一依據大宗消費項目挑出適合自己的信用卡；第二選擇電子票證聯名卡；第三準時繳交全額卡費。

此外，多數民眾使用信用卡取代現金支付，就是為了賺取相關的刷卡回饋。目前市場上常見的信用卡優惠包含現金回饋、哩程累積、紅利回饋、電影優惠、加油折扣、分期 0 利率卡、餐廳折扣等等。

面對琳瑯滿目的信用卡支付優惠，民眾要如何善用信用卡，聰明消費？Money101.com.tw 提供 3 招用卡撇步。包括第一、先記帳了解自己的消費屬性，再依據大宗消費項目挑出適合自己的信用卡。

舉例來說，小亨一家 3 口，每月收入的 30% 用來支付醫療險、儲蓄險等保費，25% 作為日常飲食、娛樂開銷，5% 為通勤費與加油金，3% 支付水費、電費、有線電視費、電話費，25% 支付房貸或租金，其餘作為投資、儲蓄之用。

在此情況下，由於保費、水費、電費、網路費、電話費等未符合一般現金回饋卡的「一般消費」定義，無法享有回饋，但市場上仍有特殊卡別提供回饋，例如富邦數位生活卡就提供繳交中華電信費、有線電視費享 2％回饋，台新 @GoGo 卡透過台新繳費平台繳費，也能有 1.5% 回饋，而保費與一般生活娛樂開銷則可以選擇渣打現金回饋御璽卡，高達 1.88% 的現金回饋。

第二、選擇電子票證聯名卡，信用卡優惠可說是「1+1+1」，一張信用卡除了發卡銀行提供的回饋還有國際發卡組織、電子票證的提供的優惠。目前國內主要為四大國際發卡組織，包含 VISA、MasterCard、JCB 以及美國運通，依據卡別分別提供訂房優惠、五星飯店下午茶買一送一優惠、機場接送優惠、機場貴賓室、秘書服務等等，民眾可以參訪國際發卡組織官方網站了解更多自身權益。

另外，民眾也可選擇與四家電子票證業者發行的聯名卡，像是悠遊卡聯名卡、一卡通聯名卡、icash 聯名卡等等，民眾查詢優惠的重點，建議放在自動加值回饋以及電子票證支付優惠，像是以悠遊卡支付肯德基套餐，常有優惠價。

第三、準時繳交全額卡費才是上策。許多民眾在乎哪張信用卡現金回饋高，但是，萬一卡費沒有全額繳交，就需要承擔 3% 到 15% 不等的循環信用利率，還有滯納金產生，自身信用分數將被扣分，影響往後辦卡、申辦房貸、信貸的條件，得不償失。

