殺機逐漸明朗！永和分屍案死者　被毒友懷疑是警方線人

死者 Ryan 22 日被發現陳屍在河堤，不僅頭部被切斷，雙手雙腳皆慘遭肢解，只剩下軀幹，死狀猶如「人彘」般十分淒慘。警方也在現場搜索到 2 把凶器開山刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱、左手及左腳。目前警方仍在搜索死者剩餘屍塊。

警方調查後發現，今年 5 月 Ryan 曾因供應毒品被警方逮捕，在 Ryan 落網後，跟他購買毒品的「毒友」也一個個都被抓。毒友遂懷疑 Ryan 是警方線人， Ryan 還與他們在通訊軟體上發生爭執，不排除因此種下殺機。

據了解，中正橋旁河堤是 Ryan 與友人的聚集地，警方帶回的這名非裔男子也常與 Ryan 在此地聊天。警方調查也指出，案發當天這名非裔男的手機定位也都在永和中正橋附近，但他到案後否認犯案。警方也持續追蹤是否有其他涉案關係人。

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