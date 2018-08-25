NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈陳學聖訪三環三線　嘆桃園建設落後勘災遭嗆　小英：怕委屈就別當總統遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
社會

殺機逐漸明朗！永和分屍案死者　被毒友懷疑是警方線人

社會中心／綜合報導2018/08/25 11:54
▲加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）22日被發現遭殺害分屍，並棄屍在新北市永和新店溪河堤旁。警方24日持續打撈殘肢，在華中橋附近打撈到一塊疑似人體左腿，但是否為死者殘肢仍需檢驗才能釐清。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真107年8月24日
▲加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）22日被發現遭殺害分屍，並棄屍在新北市永和新店溪河堤旁。警方24日持續打撈殘肢，在華中橋附近打撈到一塊疑似人體左腿，但是否為死者殘肢仍需檢驗才能釐清。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真107年8月24日

加拿大籍男子 Ryan 日前遭殺害，屍體還被肢解並棄屍在永和中正橋旁河堤。警方 24 日晚間從新北市帶回一名非裔男子，懷疑他涉有重嫌。

死者 Ryan 22 日被發現陳屍在河堤，不僅頭部被切斷，雙手雙腳皆慘遭肢解，只剩下軀幹，死狀猶如「人彘」般十分淒慘。警方也在現場搜索到 2 把凶器開山刀及 3 袋屍塊，分別裝著頭顱、左手及左腳。目前警方仍在搜索死者剩餘屍塊。

警方調查後發現，今年 5 月 Ryan 曾因供應毒品被警方逮捕，在 Ryan 落網後，跟他購買毒品的「毒友」也一個個都被抓。毒友遂懷疑 Ryan 是警方線人， Ryan 還與他們在通訊軟體上發生爭執，不排除因此種下殺機。

據了解，中正橋旁河堤是 Ryan 與友人的聚集地，警方帶回的這名非裔男子也常與 Ryan 在此地聊天。警方調查也指出，案發當天這名非裔男的手機定位也都在永和中正橋附近，但他到案後否認犯案。警方也持續追蹤是否有其他涉案關係人。

 

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字永和分屍犯案動機殺人分屍凶手
嗆炸北市府　吳宗憲兒認錯獲緩起訴打瞎運匠被私刑　他嚇到拍片道歉

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan