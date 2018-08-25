每年300件重大職災 雇主守法觀念是問題

對此，學者分析主要問題有很多，包含台灣雇主的守法觀念不足，勞檢人數偏低、未落實職災費率調整制度及未訂定職災保險法等。

台灣重大職災事件雖然逐年下降，但根據勞動部職業安全衛生署公布的106年勞動檢查年報，從101年以來每年都會發生超過300件重大職災事件。

一週內台灣發生2起重大工安意外，包含桃機滑行道工程工安意外釀3死，以及高雄市一處建築工地鷹架疑因受不住強風吹襲倒塌，釀3死。

（中央社記者余曉涵台北25日電）根據勞動部統計，從101年以來每年都有超過300件的重大職災，對此學者認為問題出在台灣雇主的守法觀念、勞檢人數不足；沒有落實職災費率調整制度；未訂定職災保險法等。

政大勞工研究所專任教授成之約今天受訪認為，台灣重大職災發生率沒有明顯降低的原因，包含雇主守法觀念跟態度不夠、勞檢員人數不足以及台灣企業缺乏工會監督，無法建構安全的職災預防網絡。

成之約表示，政府若能透過勞方的參與監督、加強雇主的守法觀念跟職業安全，應該可以有效改善。

文化大學勞工關係學系教授李健鴻更點出，台灣沒有落實職災保險費率，職災率最高的營造業都是層層轉包的承攬型態、未訂定職災保險法等，都是無法有效降低重大職災發生率的原因。

李健鴻舉例，雖然根據「勞工保險條例」規定，職災保費率需要每3年調整精算，易發生職災的行業費率相對要比較高，希望讓容易發生重大職災的行業有所警惕，但卻沒有落實。

李健鴻說，像營造業的職災保費率比其他行業還要高，但就是因為沒有定期調整，讓雇主根本無感。

李健鴻指出，加上營造業有層層轉包的問題，但卻未落實勞基法所規定的雇主要負連帶責任，也讓雇主不會加強注重工安問題。

「職災保險法訂不出來也是原因之一」，李健鴻說，多年來勞工團體跟學者都主張要訂定職災保險法專法，但一直都未實現。

李健鴻表示，過去雖然曾有相關草案，但因為資方跟職業工會都反對強制所有勞工納保等條文，讓職災保險法專法的進度一直裹足不前。

李健鴻認為只要這些問題有改善，就一定能有效降低重大職災發生的機會，例如落實職災費率調整制度，雇主就會為了避免繳交高額的保險費，而重視工安，避免發生職災。

李健鴻強調，光靠事後停工跟罰鍰、沒有事前落實，只會讓重大職災年年出現。

勞動部職業安全衛生署長鄒子廉則回應，職災發生率有逐年下降，但的確值得討論下降速度不夠快的原因。

鄒子廉也說，無論哪種領域，台灣雇主的守法觀念的確比薄弱，中小企業也比較短視，但這是社會現象，需要從不同方向去改善。

鄒子廉表示，站在職安署的角度也贊成儘速訂定職災保險法專法，職安署也會朝著勞工全面強制納保為目標。

勞動部勞動保險司長鄧明斌則說，目前職災保險法專法下週將召開研商工作坊，最快9月底就會收集完外界意見，年底前初步草案就可以出爐。

至於營造業的層層轉包問題，鄒子廉說，政府不能限縮私人公司轉包承攬的自由，但一定會加強落實上下游廠商的監督，如果不幸出事，也會讓上下游廠商負起應盡的責任。（編輯：陳怡璇）1070825