貿易戰加劇 在陸台廠：關稅制裁可以喬

一家資訊產品供應商的幹部私下表示，截至目前為止，「貿易戰對公司有衝擊，但不至於無法因應。」這家公司總部位於台灣並在大陸與全球均有設廠，這名幹部因非該公司正式發言人，向記者提出匿名要求。

中美貿易戰日漸升溫，首輪涉及500億美元產品的關稅制裁日前全部落地後，美國方面還打算再對2000億美元的中國產品加徵25%關稅，中方也端出600億美元產品關稅清單回擊。外界憂心在陸台廠，特別是科技產業遭波及。

（中央社記者陳家倫上海25日電）中美貿易戰雙方不斷加碼祭關稅制裁，有在陸台企私下透露，公司曾有多項產品遭到制裁，但美國買家出面和美國政府溝通後，部分就從制裁清單中刪除；大陸方面也有類似因應作為。

他表示，對於和他們一樣在全球均有布局的企業來說，中美貿易戰促使業者將供應鏈從中國大陸攤至世界各地，由於產品出廠後貨權就屬於買家，因應貿易戰增加的運輸成本或是新增產線建置費用則主要由美國買家負擔。

這名幹部說，因此，美國客人也極力在向美國政府爭取將部分商品從2000億美元產品關稅清單中刪除。據他了解，只要美國從中國進口的產品具不可替代性、會影響企業或損害美國利益，及對美國重要戰略價值有負面影響的，都有討論空間。

他指出，先前美國對中國祭出的500億美元產品關稅中，他們公司有多項產品一開始被列在制裁清單中，但美國客人出面與美國政府協調，最後只有一項產品受影響，那項產品出口額也不多，他們便將出口地轉到台灣。

至於大陸方面也有類似因應措施。這名幹部表示，大陸官員在貿易對峙期間就常找業者座談，有業者因為必須從美國進口積體電路，便在會中反映，期盼能在關稅清單中將該產品剔除，官員也給予正面回應。

他說，在大陸設廠的科技業者，不論內資、外資都認為這場貿易戰一定是兩敗俱傷，但做生意遇到挑戰也不是第一次了，都有避險方案。大家擔心的是萬一美國期中選舉結果對共和黨有利，將助長美國總統川普的氣燄，貿易戰恐怕沒完沒了。（編輯：朱建陵）1070825