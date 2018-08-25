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政治

美國前所未有挺台灣　吳釗燮：不擔心成中美貿易戰籌碼

記者林仕祥／綜合報導2018/08/25 11:58
▲外交部長吳釗燮表示，不擔心美國把台灣當作中美協商的籌碼，有信心美國對台的支持，不會因為美中關係起伏而受到影響。（資料照片／林仕祥攝）
▲外交部長吳釗燮表示，不擔心美國把台灣當作中美協商的籌碼，有信心美國對台的支持，不會因為美中關係起伏而受到影響。（資料照片／林仕祥攝）

外交部長吳釗燮24日接受「彭博電視」（Bloomberg Television）專訪時表示，不擔心美國把台灣當作中美協商的籌碼，有信心美國對台的支持，不會因為美中關係起伏而受到影響；但憂心中國大陸將影響力，延伸至台灣多個友邦所在的中美洲，「若不加以阻止，中國將繼續擴張勢力」。

美國川普政府與國會今年通過多項擴大對台關係的措施，吳釗燮指出，美國對台支持比以往都要強大，日本和其他理念相近的國家，對台灣的支持也更勝以往；據他的了解，華府將繼續對台灣展現堅定支持，台灣對美國經濟有正面貢獻，所以不擔心美國把台灣當作中美貿易協商的籌碼。

由於不久前，薩爾瓦多才與台灣斷交，轉而投向中國懷抱，白宮對此罕見發表聲明，稱「薩國政府接受中國對一個西半球國家內政的明顯干涉，美方相當憂心」、「美國將繼續反對中國破壞兩岸關係穩定，以及干涉西半球國家內政的行為」。總統府及外交部，均對美國的「正義之聲」表達感謝。

吳釗燮表示，他憂心中國的影響力，會繼續延伸到台灣眾多友邦所在處的中美洲，「中國不斷在世界各地擴張影響力，中美洲鄰近美國。若不加以阻止，我認為中國將繼續擴張勢力」。

此外，吳釗燮也強調，台灣正密切關注中國提升與教廷關係的作為，他一方面支持改善中國天主教徒的處境，但也對中國宗教自由情勢持續惡化表達憂心，他說，「在中國有愈來愈多天主教徒遭受迫害。」
 

關鍵字中美貿易戰吳釗燮白宮教廷薩爾瓦多
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