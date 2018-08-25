美國前所未有挺台灣　吳釗燮：不擔心成中美貿易戰籌碼

外交部長吳釗燮24日接受「彭博電視」（Bloomberg Television）專訪時表示，不擔心美國把台灣當作中美協商的籌碼，有信心美國對台的支持，不會因為美中關係起伏而受到影響；但憂心中國大陸將影響力，延伸至台灣多個友邦所在的中美洲，「若不加以阻止，中國將繼續擴張勢力」。

美國川普政府與國會今年通過多項擴大對台關係的措施，吳釗燮指出，美國對台支持比以往都要強大，日本和其他理念相近的國家，對台灣的支持也更勝以往；據他的了解，華府將繼續對台灣展現堅定支持，台灣對美國經濟有正面貢獻，所以不擔心美國把台灣當作中美貿易協商的籌碼。