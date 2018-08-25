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中央社

伸鹹豬手捏臀 美疾管中心前主任遭控性騷

中央社2018/08/25 11:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任佛利登（Tom Frieden）今天遭到逮捕，他遭控對女性伸出鹹豬手性騷擾。

佛利登是美國首屈一指的公共衛生專家，對於因應伊波拉病毒（Ebola）危機與推動立法禁菸貢獻卓著。

檢方表示，佛利登在布魯克林刑事法庭出庭，法官裁定無保開釋，禁止他與受害者有任何接觸。檢方還說，佛利登交出護照，下次預定10月11日出庭。

佛利登遭控2017年10月在未經同意下，在布魯克林高地（Brooklyn Heights）高檔住宅區觸碰並捏了一名55歲女子的臀部。他遭控犯下強行觸摸、性侵害與性騷罪。警方向媒體證實，這名女子7月提告。

佛利登是「決心挽救生命行動」（Resolve toSave Lives）現任主席兼執行長。決心挽救生命行動是價值2億2500萬美元（約新台幣69億元）的計畫，由非營利全球衛生組織「衛健策略」（Vital Strategies）推出，部分資金來自比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Billand Melinda Gates Foundation）。

佛利登2009年到2017年在前總統歐巴馬任內擔任美國疾病管制暨預防中心主任，因協助終結伊波拉傳染病而獲得讚賞。他2002年到2009年擔任紐約市長彭博（Michael Bloomberg）的衛生局長，率領推動立法禁菸。

佛利登是科班出身的醫師，擁有哥倫比亞大學學位，並在耶魯大學完成傳染病研究員訓練，且發表過200多篇科學文章。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1070825

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