菜價漲16.3% 農糧署：豪雨加中元節休市

農糧署說，目前蔬菜供應充裕，價格仍屬夏季蔬菜合理範圍，今天蔬菜價格上漲是因豪雨影響中南部部分蔬菜產區，且明後2天中元節後休市，承銷人備貨增加所致。

（中央社記者余曉涵台北25日電）農糧署今天表示，今天台北果菜市場蔬菜交易量平均每公斤交易價格新台幣40元，較昨天漲34.4元，上漲5.6元，漲幅16.3%。農糧署說，漲價主因為中南部豪雨及明後天因中元節休市。

農糧署指出，8月迄今蔬菜平均每公斤交易價格28.3元，相較去年8月35.3元及近5年8月平均33元，尚在合理範圍。

另外，農糧署說，這次豪雨災害除高雄梓官，嘉義新港及雲林二崙、西螺部分短期葉菜受損外，夏季高冷地區甘藍、宜蘭青蔥，及桃園、彰化等主要蔬菜產區幾無受損，評估蔬菜仍可正常供應。

農糧署也已輔導農民團體備貯充裕甘藍、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯各項冷藏蔬菜，將持續關注豪雨影響蔬菜生產情形，並監控各項蔬菜價格、品質與供應數量，在兼顧農民利潤及消費者權益下加強調配供應。（編輯：陳怡璇）1070825