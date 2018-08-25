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炫富闖禍！網紅狂飆「炸毀6百萬超跑」　無辜母女慘死

國際中心／綜合報導2018/08/25 12:10
▲網紅麥斯基萊特（ McSkillet ）駕駛麥拉倫超跑行經美國聖地牙哥公路，衝撞休旅車後炸毀，麥斯基萊特當場喪命，休旅車內一對母女也遭波及慘死。（圖／翻攝自 abc 10 news ）
▲網紅麥斯基萊特（ McSkillet ）駕駛麥拉倫超跑行經美國聖地牙哥公路，衝撞休旅車後炸毀，麥斯基萊特當場喪命，休旅車內一對母女也遭波及慘死。（圖／翻攝自 abc 10 news ）

網紅炫富釀禍！美國聖地牙哥公路昨（ 24 ）日發生一起嚴重的車禍意外，一輛麥拉倫（ McLaren ）超跑在公路上高速狂飆，不慎撞上一輛現代休旅車，超跑瞬間起火爆炸，車主當場喪命，而休旅車內一對母女也遭波及慘死。事後，警方證實當時肇事的超跑車主即為美國 YouTuber 網紅麥斯基萊特（ McSkillet ）。


▲網紅麥斯基萊特（ McSkillet ）駕駛麥拉倫超跑行經美國聖地牙哥公路，衝撞休旅車後炸毀，麥斯基萊特當場喪命，休旅車內一對母女也遭波及慘死。（圖／翻攝自太陽報）

根據英國《鏡報》報導，麥斯基萊特昨駕駛麥拉倫超跑行經美國聖地牙哥公路，途中一路狂飆，時速一度高達 160 公里，疑高速失控，不慎衝撞公路上一輛現代休旅車，超跑瞬間起火、炸成一團廢鐵，麥斯基萊特當場慘死，另休旅車內分別為 43 歲、 12 歲的母女也遭受波及喪命，其中 1 人甚至遭拋飛車外。

據了解，麥斯基萊特先前靠販售網路遊戲「 CS:GO 」的「虛擬皮膚」致富，但卻被爆出涉及賭博，被交易平台封鎖。去（ 2017 ）年 12 月他才在 YouTube 頻道中炫耀自己新購入的麥拉倫超跑，價值高達 20 萬美元（折合新台幣約 600 萬元），讓他的 YouTube 頻道人氣高漲，訂閱人數突破 90 萬人。豈料，時隔不到一年卻因駕駛超跑喪命，還害死無辜 2 命，令人不勝唏噓。

 

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