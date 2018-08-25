炫富闖禍！網紅狂飆「炸毀6百萬超跑」　無辜母女慘死

網紅炫富釀禍！美國聖地牙哥公路昨（ 24 ）日發生一起嚴重的車禍意外，一輛麥拉倫（ McLaren ）超跑在公路上高速狂飆，不慎撞上一輛現代休旅車，超跑瞬間起火爆炸，車主當場喪命，而休旅車內一對母女也遭波及慘死。事後，警方證實當時肇事的超跑車主即為美國 YouTuber 網紅麥斯基萊特（ McSkillet ）。



▲網紅麥斯基萊特（ McSkillet ）駕駛麥拉倫超跑行經美國聖地牙哥公路，衝撞休旅車後炸毀，麥斯基萊特當場喪命，休旅車內一對母女也遭波及慘死。（圖／翻攝自太陽報）