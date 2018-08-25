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許信良看好柯文哲當選 姚文智：繼續努力

中央社2018/08/25 11:34
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北25日電）民進黨前主席許信良昨天表示，看好柯文哲當選台北市長。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，做得不夠就繼續努力，也舉桃園市長鄭文燦上屆勝選為例，表示不到最後不會放棄。

許信良昨天出席紀念黃信介90誕辰音樂會時表示，台北市長選舉看好台北市長柯文哲當選。姚文智今天上午拜訪士林區華榮市場前，接受媒體採訪。

姚文智表示，離投票還有3個多月，做得不夠就繼續努力，民國103年桃園市長選舉前3個月，只看民調也會覺得鄭文燦無法當選，但鄭文燦後來當選，帶給桃園嶄新而值得欣賞、驕傲的桃園經驗。

他說，「3個月前如果放棄了，3個月後可能就得不到一個非常好的台北市長，所以要小心。」

媒體問到昨天與總統蔡英文在黃信介90誕辰音樂會時的互動，姚文智說，總統肯定他最近情勢不錯，詢問是否需要幫忙，他感謝總統關心，表示會持續努力。

時代力量立委林昶佐近日在臉書上連發兩篇千字文，內文提到台北市長柯文哲的兩岸一家親說並非支持九二共識，柯文哲因而被貼統派標籤不盡公平，被部分媒體解讀為「惜柯論」，引發爭論。姚文智昨天也在臉書表示，「不要讓柯文哲變成切開獨派內部的那一把刀。」

他今天解釋，柯文哲是網紅、聲量高，但對於國家首都選舉在台灣獨立運動或追求台灣主體性的路程上該扮演什麼角色，應該好好討論，不要被一時網路上的聲量、網紅或明星般的市長所阻礙。

媒體還問到，姚文智臉書文章是回應林昶佐，是否意味向時力招手，姚文智表示，與林昶佐本來就是好朋友，長期都在追求台灣主體價值，都是務實的台獨工作者，在攸關獨派運動發展的國家首都選舉該扮演什麼角色，可以切磋合作。（編輯：李錫璋）1070825

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