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鴻海集團進軍陸股第二彈 臻鼎旗下鵬鼎通過首發IPO

鉅亨網2018/08/25 12:11
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鴻海 (2317-TW) 集團轉投資 PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 子公司鵬鼎控股首發 IPO 申請，昨 (24) 日通過中國證監會的批准，預計最快 9 月中下旬掛牌，成為繼工業富聯 (FII) 後，第二家赴陸掛牌的鴻家軍成員，不過鵬鼎原先計劃募資人民幣 54 億元，現在面臨「縮水」的情形。

中國證券監督管理委員會昨晚公布，按法定程序核准鵬鼎控股（深圳）股份有限公司首發 IPO 申請，未來將於深交所中小板掛牌上市，為 FII 於今年 6 月 8 日在大陸 A 股掛牌上市後，第二家泛鴻海集團進軍陸股。

不過證監會同時也公告，鵬鼎與另一間同日通過首發 IPO 的金力永磁，兩家企業籌資總額不超過人民幣 40 億元。

陸媒國際金融報就指出，據先前披露的招股書，鵬鼎控股此前計劃募資人民幣 54 億元，金力永磁計劃募資約人民幣 3.32 億元，兩者合計人民幣 57.32 億元，依公告內容來看，計劃募資「縮水」30.22%。

鵬鼎是臻鼎持股 80.91% 的重要子公司，主要業務是各類印刷電路板的設計、研發、製造及銷售，2017 年營收人民幣 239.21 億元，淨利為人民幣 19.1 億元。

據悉，鵬鼎目前股本是人民幣 20.8 億元，預計在深圳上市後的股本為人民幣 23.1 億元，母公司臻鼎持股比重將由 80.91% 降至 72.8%。

由於 FII 上市後僅漲停 3 天，蜜月行情就宣告終結，且自 6 月 13 日攻上高點人民幣 26.36 元，FII 股價迄今累跌逾 4 成，昨日收在人民幣 14.99 元，下跌 0.93%；身為第二家赴陸掛牌的泛鴻海集團成員，鵬鼎未來上市股價走勢，也值得觀察。

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