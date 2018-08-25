孤獨星球作家超哈台 譽台南為美國波特蘭

葉家喜雖然全球趴趴GO，但仍難忘情台灣的好山好水、美食地圖與濃濃的人情味，這也讓葉家喜與台灣結下不解之緣，決定向更多人介紹台灣。

葉家喜（Joshua Samuel Brown）哈「台」無所不在，他總是身著台客戲院的Ｔ恤，繡滿熱血沸騰、祝你天天開心等字樣，現身於台灣各角落，充滿台客風情。

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）台灣人情味讓老外讚不絕口，美國旅遊作家葉家喜不僅為「孤獨星球」台灣旅遊指南共同作者，最近也將出版Formosa Moon介紹台灣人文風情，其中更譽台南為「美國的波特蘭」。

葉家喜曾兩度為「孤獨星球」（Lonely Planet）台灣旅遊指南共同作者，讓更多老外透過洗鍊的文字與照片認識真正的台灣。

葉家喜今天拜會觀光局駐新加坡辦事處主任林信任，兩人曾為共同推廣台灣觀光結識超過10年，當葉家喜撰寫Formosa Moon之際，當時仍任東管處處長的林信任，邀請葉家喜走訪花蓮、台東及綠島，這也讓溫暖的東海岸風情，成為新書中一大亮點。

當兩人提起當年與台灣結緣的各種趣事，葉家喜不僅口沫橫飛，手舞足蹈，連前往駐星辦索取旅遊資訊的新加坡朋友都感受到他的熱情。

葉家喜與女友何芬妮（Stephanie Huffman）今年10月即將出版新書Formosa Moon，描述兩人環島台灣感受到人文風情的各種小故事，但仍認為有遺珠之憾，意猶未盡。

葉家喜和女友去年元月從台北出發環島，先到宜蘭泡湯，再闖花蓮太魯閣，深入台東原住民各部落探險，和部落耆老談古論今，了解原民部落的各種習俗。兩人以8個月時間環島3次要將台灣「走透透」。

葉家喜今天告訴中央社記者，他非常熱愛台灣的人情味，「台灣不只是寶島，更有友善的人」。

他說：「透過台灣各地搜集到的各種溫馨小故事，組合成具有時間軸線的完整故事。」

葉家喜對台灣特色美食也讚不絕口，尤其鍾情澎湖黑糖糕，感受那有股濃郁化不開的奇妙口感。

台南的人文風情更讓他情有獨鍾，葉家喜認為，台南的歷史文化與文創產業，像極了美國西岸俄勒岡州的波特蘭，他也在書中特別列台南專章，譽為「美國的波特蘭」。

林信任指出，葉家喜雖然是一名旅遊作家，但真誠熱愛台灣，不少外國旅客均把「孤獨星球」的台灣旅遊專書列為旅遊聖經。這次他與女友合著的新書，更增添許多台灣特色元素，對台灣推廣觀光有極大助益。（編輯：陳惠珍）1070825