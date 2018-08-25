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〈信用卡理財術〉聰明刷卡四原則 刷越多省越大

鉅亨網2018/08/25 12:15
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信用卡已是現代人不可或缺的理財工具，甚至會依照不同功能使用不同的卡片；不過，市面上的信用卡實在太多了，到底該怎麼挑選呢？理財專家郭莉芳建議，民眾不妨依照個人習慣與消費模式來選擇信用卡。例如喜歡看電影的人，就申辦有戲院票價折扣的信用卡，有開車的族群就千萬不能沒有加油卡。只要掌握四個大原則，信用卡不只是幫你花錢，甚至還能一邊幫你省錢。

原則 1：善用現金回饋卡，好康不放過

不限通路、無回饋上限 (或上限很高) 的現金回饋卡，其特色是回饋規則很簡單，隨手一刷，就算只是刷一瓶 8 元的養樂多，筆筆都能享有現金回饋。

Money101.com.tw 表示，像是「渣打現金回饋御璽卡」，不分國、內外，不限通路均享 1.88% 現金回饋；「元大鑽金卡」，國內 1.2% 回饋，海外 2.2% 回饋；「滙豐現金回饋御璽卡」，國內 1.22% 回饋，海外 2.22% 回饋，每年回饋上限 3 萬元，民眾都可以多加考慮。

原則 2：開車族善用加油卡，加油省現金

目前加油卡也是有多家銀行推出，民眾可以依照自己習慣加油的品牌，或是上下班動線會經過的加油站品牌，申請加油卡。每一次加油，都可以省下每公升 0.8~1.1 元，目前市場上最高折扣是「玉山山隆加油卡」，採自助加油的卡友，天天每公升可省 2.2 元。

公勝財務顧問管理公司財務顧問賴彥穎指出，多數的加油卡會針對人工加油與自助加油給予的折扣空間不同，選擇自助加油者，折扣更大。另外，有些加油卡甚至會針對特定日加油，將折扣拉高，省錢空間更大。例如台中銀行信用卡在山隆加油站就可以享有固定週三降價 1.9 元的折扣。

原則 3：網購族不必剁手也能省

在網購經濟崛起後，現在市場上興起在指定網購通路消費，就享有高現金回饋的信用卡，適合網購手滑族。像是「國泰 KOKO KOKO iCash Combo 聯名卡」，在四大超商、淘寶網、蝦皮拍賣、PChome 線上購物、momo 購物網等，不須達到刷卡門檻，也沒有名額限制，登錄就享有 5% 現金回饋，每期上限 300 元。「兆豐 e 秒刷鈦金卡」只要在數位通路新增一般消費，最高皆享 4% 回饋，每月最高回饋 500 元。「台新 @GoGo 卡」在數位通路消費最高享 3.5% 回饋，每月上限 500 元。

原則 4：吃吃喝喝族也有省錢招數

如果喜歡揪三五好友聚會為樂的話，辦一張可以在吃喝玩樂上都能省錢的信用卡絕對必要。例如花旗饗樂生活卡，可享 1500 家以上的餐廳優惠，首年卡友生日還有王品買一送一回饋，以及天天套餐 9 折優惠，還有其他餐廳每月精選買一送一或是最優 5 折優惠。

台北富邦銀行的富利生活卡，則是主打 8 大生活消費，紅利天天 5 倍送，且回饋無上限，有王品、欣葉、瓦城、星巴克、Friday’s 等餐廳可以享用美食。

另外，若你的休閒娛樂就是看電影，那更不能不申辦一張買電影票享優惠的信用卡。不過，理財專家郭莉芳提醒，這類的信用卡通常會有兩種限制，一種是「日期限制」，例如優惠只限周間的周一到周四，第二種限制則是「簽單下限」，例如買票時要出示消費滿 600 元以上的簽帳單才能享有折扣，卡友刷卡買電影票時也要張大眼睛看清楚。
 

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