熱門股—英業達領先代工同業率先填息 外資連買不手軟

代工大廠英業達 (2356-TW) 股價僅 11 日填息，完封填息時間領先代工同業；雖然對下半年展望保守，不過小米銷售報佳音，另外蘋果新品也將上市，英業達代工生產耳機產品現正全面趕工，英業達營運動能也將同步加溫；外資自英業達除息日起開始買進，至今連買 32 日，推升英業達股價攀 4 年新高。

英業達第 2 季稅後純益 22.37 億元，季增 76%、年增 16.21%，寫單季歷史新高，每股純益 0.62 元，代工五哥中，僅次和碩、廣達，而毛利率 5.01%、營益率 1.75%，則居五哥之冠，加上業外收入 6.81 億元，季增 1.29 倍、年增 32.89%，表現皆優外界預期。