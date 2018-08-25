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熱門股—英業達領先代工同業率先填息 外資連買不手軟

鉅亨網2018/08/25 12:15
鉅亨網 / NOWnews
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代工大廠英業達 (2356-TW) 股價僅 11 日填息，完封填息時間領先代工同業；雖然對下半年展望保守，不過小米銷售報佳音，另外蘋果新品也將上市，英業達代工生產耳機產品現正全面趕工，英業達營運動能也將同步加溫；外資自英業達除息日起開始買進，至今連買 32 日，推升英業達股價攀 4 年新高。

英業達第 2 季稅後純益 22.37 億元，季增 76%、年增 16.21%，寫單季歷史新高，每股純益 0.62 元，代工五哥中，僅次和碩、廣達，而毛利率 5.01%、營益率 1.75%，則居五哥之冠，加上業外收入 6.81 億元，季增 1.29 倍、年增 32.89%，表現皆優外界預期。

英業達雖然對下半年展望保守，預期全年走勢與 2016 年相近，不過下半年智能裝置將成主要動能，有機會交出個位數的年增率正成長表現。

英業達代工客戶產品銷售不斷報捷，小米第 2 季手機在印度銷售量登上千萬大關，穩坐印度市占第一寶座，近期又有新手機上市，加上蘋果新品發表在即，英業達 AirPods 全面趕工，將為英業達下半年再添動能。

英業達 7/12 除息後，股價便一路上揚，花了 11 個交易日，領先代工五哥率先填息，而外資自 7/12 除息日起便一路買超，至今連買 32 日，累計買超張數逾 9 萬張，居台股之冠，推升英業達股價所有短期均線走揚，本週五收盤價 27.3 元，創下 4 年來新高。

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