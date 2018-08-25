蓬佩奧北韓行突然喊卡 川普坦承非核化無進展

路透社報導，這是川普對北韓態度的戲劇化大轉彎。先前在沒有確切跡象顯示北韓願意放棄核武的情況下，川普曾經盛讚6月12日這場高峰會是一大成功，並表示北韓核子威脅已經劃下句點。

對於北韓非核化不見進展，川普把部分原因歸咎於中國不幫忙，並表示等到華府與北京解決了棘手的貿易爭端之後，由蓬佩奧（Mike Pompeo）主導的對北韓談判才會恢復進行。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國總統川普今天突然取消國務卿蓬佩奧訪問北韓的計畫。路透社報導，這是川普6月會見北韓領導人金正恩以來，首次公開承認他所推動的平壤非核化進展停滯不前。

不過川普仍對二度川金高峰會保持開放態度，川普近日形容他與金正恩之間的關係「非常來電」。

川普在推特（Twitter）發文指出：「我已要求國務卿蓬佩奧在此刻不要前往北韓，因為我覺得我們在朝鮮半島非核化方面的進展不足。」

川普發文前一天，蓬佩奧才宣布將再度訪問北韓，並且由福特汽車公司（Ford Motor Co.）主管畢根（Stephen Biegun）以特使的身分隨行。

白宮官員表示，川普今天與蓬佩奧開會時要求他別去北韓，之後兩人一起草擬了這些推文。正在出訪烏克蘭的國家安全顧問波頓（John Bolton）透過電話擴音參與討論，但許多重要官員是後來從電視跑馬燈上得知川普決定。

彭博報導，前中央情報局（CIA）分析家、現任傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲問題專家克林諾（Bruce Klingner）表示，這項決定「反映出川普政府對北韓政策的步調不一…眼前的這條外交路，比起川普總統原本形容的還要漫長且崎嶇」。

川普還在推特上表示：「此外，由於貿易上我們對中國的立場變得棘手許多，我不認為他們會協助推進非核化進程，儘管他們曾經幫助過。」

川普並寫說：「當美中貿易關係和解，蓬佩奧近期仍有可能前往北韓。同時，我要對金正恩主席表達最誠摯的問候和尊重之意。我期待近期與他再次會面。」

前國防部主管亞太事務的副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）說，川普這麼做不只是削弱他對金正恩的影響力，而且也削弱蓬佩奧與新特使的談判籌碼。

梅格莎曼在推特上表示：「由於沒進展而不派國務卿出訪，這沒關係，但是不要同時又說你有多麼渴望與金正恩見面，中國又如何找你麻煩。」（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070825