NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

洪榮宏公開離婚日期　轟陳施羽：協議書你有，還想不起來

記者吳雨婕／台北報導2018/08/25 12:34
▲洪榮宏（左）再提聲明轟陳施羽說謊。（圖／翻攝臉書、NOWnews資料照）
▲洪榮宏（左）再提聲明轟陳施羽說謊。（圖／翻攝臉書、NOWnews資料照）

洪榮宏與前妻陳施羽在2013年結束為期14年的第二段婚姻，兩人離婚後，分別於去年、今年再娶、再婚，而近來陳施羽推出新書《幸福在轉角》，洪榮宏卻指出書中指控不實，要求書籍下架，22日陳施羽也在律師的陪同下召開記者會說明，並於聲明中提及，兩人在加拿大簽定的分居協議不到7個月時間，洪榮宏便透過媒體宣布2人離婚，讓她很震驚。在今（25）日，洪榮宏再度發出聲明澄清。

洪榮宏發出的聲明指出，當年幫他們擬定加拿大英文版離婚協議書的律師，也就是加拿大BC省家庭法律師，賴律師針對Separation Agreement 作出說明：「在加拿大，雙方辦離婚前的協議書，它們通常被稱為『separation agreement』.  至於『Divorce Agreement』這個名詞在加拿大是比較少用到的。 所以在加拿大BC省『separation agreement』在中文可以代表離婚協議書的意思。 至於美國，澳洲或英國，各個國家甚至各洲或省的名稱用法都會不同，都有它們自己慣用的名稱用法。」


▲洪榮宏發聲明反駁日前陳施羽在記者會上提到的離婚時間。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.22）

洪榮宏在陳施羽的書《幸福在轉角》出版後，指控書中提及的「不付贍養費」、「兒女別人在養」內容不實，因此他在20日在臉書發表聲明澄清，而陳施羽也召開記者會公開解釋，洪榮宏也再次發出聲明，強調先前之所以提出聲明，用意共有兩點，一是離婚時有給陳施羽兩棟房子，有給孩子錢，也有負起小孩教育與生活的責任；第二點則是，他與陳施羽的婚姻關係，確實是在2013年8月29日在加拿大的家中，雙方在友人見證下個別仔細閱讀草擬的中文離婚書上內會，雙方親自簽字同意離婚，「加拿大的中文版協議書內容清楚寫著：「離婚協議日期自2013年8月29日生效」（這份協議書，陳施羽女士手上應該也有一份，如果陳施羽女士還想不起來的話，我很樂意發一份給她。）」

此外，洪榮宏的聲明中也提到，「前幾天陳施羽女士回覆她自己版本的說詞與表述，我也不想要再深入探究，我只期盼陳施羽女士，不要再直接或間接的對外屆（界）陳述，發表或出版跟我有關的任何話題與字眼。」


▲洪榮宏再次發出聲明，回擊陳施羽離婚時間點的說詞。（圖／華特音樂提供 , 2018.04.24）

 

洪榮宏的聲明如下：

當年幫我們擬訂加拿大英文版離婚協議書的律師：加拿大BC省家庭法律師，賴律師針對Separatiion Agreement 的說明：「在加拿大，雙方辦離婚前的協議書，它們通常被稱為"separation agreement".  至於”Divorce Agreement" 這個名詞在加拿大是比較少用到的。 所以在加拿大BC省"separation agreement"在中文可以代表離婚協議書的意思。 至於美國，澳洲或英國，各個國家甚至各洲或省的名稱用法都會不同，都有它們自己慣用的名稱用法。」

以上是加拿大賴律師的說明。

 

我上次提出聲明的主要用意，是要鄭重聲明兩點：

1）我離婚是有給陳施羽女士兩棟房子，有給孩子錢，有負起供應小孩教育與生活的責任。

2）我們實質上的婚姻關係，確實是在2013年8月29日在加拿大的家中，雙方在友人見證下個別仔細閱讀草擬的中文離婚書上的內容後，雙方親自簽字同意離婚，並且正式結束實質上的婚姻關係，加拿大的中文版協議書內容清楚寫著：「離婚協議日期自2013年8月29日生效」（這份協議書，陳施羽女士手上應該也有一份，如果陳施羽女士還想不起來的話，我很樂意發一份給她。）

至於前幾天陳施羽女士回覆她自己版本的說詞與表述，我也不想要再深入探究，我只期盼陳施羽女士，不要再直接或間接的對外屆（界）陳述，發表或出版跟我有關的任何話題與字眼。

在這裡，我感謝陳施羽女士為孩子的付出，也祝福她的新家庭美滿蒙恩！

 

 

關鍵字洪榮宏陳施羽
男星被誤畢書盡　粉絲拉拍照好尷尬五月天鳥巢開唱　與阿妹飆最強嗨歌

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan