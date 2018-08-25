洪榮宏公開離婚日期　轟陳施羽：協議書你有，還想不起來

洪榮宏發出的聲明指出，當年幫他們擬定加拿大英文版離婚協議書的律師，也就是加拿大BC省家庭法律師，賴律師針對Separation Agreement 作出說明：「在加拿大，雙方辦離婚前的協議書，它們通常被稱為『separation agreement』. 至於『Divorce Agreement』這個名詞在加拿大是比較少用到的。 所以在加拿大BC省『separation agreement』在中文可以代表離婚協議書的意思。 至於美國，澳洲或英國，各個國家甚至各洲或省的名稱用法都會不同，都有它們自己慣用的名稱用法。」

洪榮宏與前妻陳施羽在2013年結束為期14年的第二段婚姻，兩人離婚後，分別於去年、今年再娶、再婚，而近來陳施羽推出新書《幸福在轉角》，洪榮宏卻指出書中指控不實，要求書籍下架，22日陳施羽也在律師的陪同下召開記者會說明，並於聲明中提及，兩人在加拿大簽定的分居協議不到7個月時間，洪榮宏便透過媒體宣布2人離婚，讓她很震驚。在今（25）日，洪榮宏再度發出聲明澄清。



▲洪榮宏發聲明反駁日前陳施羽在記者會上提到的離婚時間。（圖／記者陳明安攝影，2018.08.22）

洪榮宏在陳施羽的書《幸福在轉角》出版後，指控書中提及的「不付贍養費」、「兒女別人在養」內容不實，因此他在20日在臉書發表聲明澄清，而陳施羽也召開記者會公開解釋，洪榮宏也再次發出聲明，強調先前之所以提出聲明，用意共有兩點，一是離婚時有給陳施羽兩棟房子，有給孩子錢，也有負起小孩教育與生活的責任；第二點則是，他與陳施羽的婚姻關係，確實是在2013年8月29日在加拿大的家中，雙方在友人見證下個別仔細閱讀草擬的中文離婚書上內會，雙方親自簽字同意離婚，「加拿大的中文版協議書內容清楚寫著：「離婚協議日期自2013年8月29日生效」（這份協議書，陳施羽女士手上應該也有一份，如果陳施羽女士還想不起來的話，我很樂意發一份給她。）」

此外，洪榮宏的聲明中也提到，「前幾天陳施羽女士回覆她自己版本的說詞與表述，我也不想要再深入探究，我只期盼陳施羽女士，不要再直接或間接的對外屆（界）陳述，發表或出版跟我有關的任何話題與字眼。」



▲洪榮宏再次發出聲明，回擊陳施羽離婚時間點的說詞。（圖／華特音樂提供 , 2018.04.24）

洪榮宏的聲明如下：

當年幫我們擬訂加拿大英文版離婚協議書的律師：加拿大BC省家庭法律師，賴律師針對Separatiion Agreement 的說明：「在加拿大，雙方辦離婚前的協議書，它們通常被稱為"separation agreement". 至於”Divorce Agreement" 這個名詞在加拿大是比較少用到的。 所以在加拿大BC省"separation agreement"在中文可以代表離婚協議書的意思。 至於美國，澳洲或英國，各個國家甚至各洲或省的名稱用法都會不同，都有它們自己慣用的名稱用法。」

以上是加拿大賴律師的說明。

我上次提出聲明的主要用意，是要鄭重聲明兩點：

1）我離婚是有給陳施羽女士兩棟房子，有給孩子錢，有負起供應小孩教育與生活的責任。

2）我們實質上的婚姻關係，確實是在2013年8月29日在加拿大的家中，雙方在友人見證下個別仔細閱讀草擬的中文離婚書上的內容後，雙方親自簽字同意離婚，並且正式結束實質上的婚姻關係，加拿大的中文版協議書內容清楚寫著：「離婚協議日期自2013年8月29日生效」（這份協議書，陳施羽女士手上應該也有一份，如果陳施羽女士還想不起來的話，我很樂意發一份給她。）

至於前幾天陳施羽女士回覆她自己版本的說詞與表述，我也不想要再深入探究，我只期盼陳施羽女士，不要再直接或間接的對外屆（界）陳述，發表或出版跟我有關的任何話題與字眼。

在這裡，我感謝陳施羽女士為孩子的付出，也祝福她的新家庭美滿蒙恩！