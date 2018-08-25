砲彈化身菜刀傳遞和平 奪八二三海報金獎

金獎得主有兩位，其中蒲思元的作品是一把菜刀，刀身是一枚平躺的砲彈；評審的評語是「以易懂明確符號深切展現金門的文化意象」。35歲的蒲思元說，從金門特產和影像中構思創作3件作品，沒想到「菜刀」獲獎，一度憂心作品太過簡單，如今獲得評審青睞，證明單純也是一種力量，很高興作品能被了解。

紀念八二三戰役60週年，金門縣文化局舉辦「金門國際和平海報獎」以「和平」為主題，19個國家地區的1331件作品參賽，其中台灣參件數817件、中國大陸439件。金銀銅獎、優選和評審特別獎作品得獎作品即日起在文化局一樓展廳展出到30日。文化局邀請民眾觀展，體會戰爭轉化為和平的內涵。

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）來自新北市的設計師蒲思元創作的「從砲彈到菜刀」，以菜刀身連結一枚砲彈，簡單符號展現金門意象，勇奪金門國際和平海報獎金獎，與其他獲獎作品現在金門縣文化局展出中。

蒲思元說，從戰爭武器搖身成為日常生活器具，菜刀不僅是金門特產，遠近馳名，也為金門帶來經濟利益，這種轉變就是台灣從戰爭到和平的最佳見證。

因為參賽，蒲思元才有機會來到金門；抵達金門時在機場巧遇一群八二三參戰老兵，對他們欽佩不已。他說，和平海報獎很有意義，讓大家了解如果沒有當年國軍的犧牲奉獻，為台灣打下基礎，不會有今天的台灣。

並列金獎的中國大陸鐘雲蝶作品「無戰的人類世界」，評審認為視覺表現的完整度高、技法成熟。蒲思元說，覺得這幅作品有版畫效果，並從中感受到戰爭的殘酷。

其他得獎作品中，蒲思元很欣賞銀獎日本佐藤圭的「和平」，槍林彈雨與和平鴿展翅而飛的意象同時呈現；銅獎翁永圳和蔡豫寧的作品，分別透過金門傳統建築裝飾線條和群聚的古厝聚落蘊涵和平意旨，「和平」兩個字需要努力端詳才能看得到，蒲思元說，這也意味著和平得來不易，要好好珍惜。

另外，現今處於戰爭的黎巴嫩藝術家蘇凱爾（Marianne Sami Schoucair）作品「Kinmen = Peace」，用穿過古厝牆面的和平標誌，象徵對和平的渴望獲得銅獎，倍受評審矚目和肯定。

金門縣文化局長呂坤和表示，國際和平海報獎讓世界各國看到金門，期盼藉競賽翻轉對金門的戰地刻板印象，讓金門成為象徵和平的福氣之地。得獎作品在文化局展出後，將巡迴台灣北中南部；而作品未來可以轉製成卡片、手提袋、明信片和撲克牌等文宣品。（編輯：陳政偉/孫承武）1070825