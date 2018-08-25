海外電信詐騙再起 2台人在越南落網

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）泰國警方根據情資跨境至越南查獲一處電信詐騙機房，共逮捕16名嫌疑人，其中14人為泰國籍，其餘兩名為負責管理的台籍男子。泰警已通報台灣駐泰國和駐越南代表處協助偵辦。

在泰國沉寂半年多的電信詐騙案，近期又有20多名泰國被害人報案，泰國觀光警察局副局長兼打擊詐騙中心執行祕書蘇拉契（Surachet Hakpa）24日晚間率領幹員和越南警方聯手至越南胡志明市一處大樓的套房，查獲一處電信詐騙機房，共逮捕16名嫌疑人，其中14名為泰國籍，另兩名是台灣籍的林姓男子和洪姓男子，都是30歲。