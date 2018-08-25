海外電信詐騙再起 2台人在越南落網

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）泰國警方根據情資跨境至越南查獲一處電信詐騙機房，共逮捕16名嫌疑人，其中14人為泰國籍，其餘兩名為負責管理的台籍男子。泰警已通報台灣駐泰國和駐越南代表處協助偵辦。
在泰國沉寂半年多的電信詐騙案，近期又有20多名泰國被害人報案，泰國觀光警察局副局長兼打擊詐騙中心執行祕書蘇拉契（Surachet Hakpa）24日晚間率領幹員和越南警方聯手至越南胡志明市一處大樓的套房，查獲一處電信詐騙機房，共逮捕16名嫌疑人，其中14名為泰國籍，另兩名是台灣籍的林姓男子和洪姓男子，都是30歲。
泰國警方調查發現，這個電信詐騙機房由林姓和洪姓男子負責管理，並由14名泰國男女負責打電話詐騙，詐騙所得約3000萬泰銖（約新台幣3000萬元）。
泰國警方指出，所有帳戶都經過多次轉匯到台灣或馬來西亞的人頭帳戶，再取走被害人的款項，這和以往的犯罪模式有所不同，過去都在泰國境內由車手領取現款。
泰國警方查緝全案時，已通報台灣駐泰國代表處警務秘書和駐越南代表處警務秘書協助偵辦，追查幕後出資設立詐騙機房的藏鏡人。
至於兩名台灣籍嫌疑人將被送往何處，泰國警方表示，會依偵辦情況，再通報駐泰國代表處和駐越南代表處。（編輯：陳俊碩）1070825