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豪雨影響到貨量 空心菜傳統市場一把賣40元

中央社2018/08/25 12:21
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄25日電）南部地區受0823豪雨侵襲，葉菜類泡水無法收成，到貨量大減。高雄傳統市場葉菜價格飆漲，原本一把新台幣20元的空心菜，翻漲一倍要40元。菜販說，要吃便宜青菜至少要等一個月。

「一把40元的空心菜再過兩天也缺貨了」。高雄市傳統市場的菜販今天表示，葉菜多已泡水，產地已無法採收，要吃便宜的青菜至少要再等一個月。

南部受到連日水災影響，原本是一畦一畦採收的葉菜園，在積水消退後成爛泥田，葉菜受水傷、枯黃成堆肥，農民辛苦無語問蒼天。

高雄市果菜市場今天蔬菜到貨量198公噸，比23日到貨量244公噸大減；平均每公斤價格38.1元，也較23日均價30.7元高。以甘藍菜為例，價格每公斤35.9元比23日的均價27.2元約漲3成；小白菜均價則是46.7元，比23日的29.9元漲逾5成。

零售市場價格因為到貨量減，一把空心菜、青江菜要價40元，苦瓜一台斤60元，高山高麗菜一台斤70元。高雄市梓官農會供銷部主任蔣進?受訪表示，梓官蔬菜專業區的葉菜泡水近9成，原本近採收的葉菜類多遭爛泥覆蓋，農民損失慘重，農會可以收購的很有限。

他說，正常狀況下，農會每天收購量約7公噸，但從6月中旬接連大雨後，葉菜類採收青黃不接，每日收購量只有1、2公噸，0823豪雨的肆虐，估計重新種植，最快要等一個月才能收割。（編輯：陳政偉/孫承武）1070825

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