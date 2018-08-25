五月天5度鳥巢開唱　力邀阿妹飆地表最強嗨歌

五月天24日再度攜《人生無限公司》重返鳥巢，破天荒達成在鳥巢5度開唱，11場動員超過百萬人，他們17個月狂奔53站105場，同時五月天也收集了400萬社員的自傳故事，重返北京鳥巢，打造3場集結30萬人的《人生無限公司》終極盛會，所有社員的自傳透過五月天的音樂力量無限延伸，同時《人生無限公司》也將延伸到12月中旬，與台中社員從2018唱到2019。

五月天自24日起連開三場，火速召集30萬社員歡聚鳥巢「打卡上班」，5度回到鳥巢，五人都相當興奮，主唱阿信說：「歡迎大家回到《人生無限公司》，第5次回到鳥巢，第9個跟你們高歌的夜晚，把今夜都放在唯一的自傳中。」怪獸也開心地直說：「雖然第五次來，不管來了幾次，站在舞台上還是有夢一樣的感覺。」