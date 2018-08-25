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娛樂

五月天5度鳥巢開唱　力邀阿妹飆地表最強嗨歌

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/25 12:44
▲五月天北京鳥巢的演唱會請來張惠妹擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供 , 2018.08.25）
▲五月天北京鳥巢的演唱會請來張惠妹擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供 , 2018.08.25）

五月天24日再度攜《人生無限公司》重返鳥巢，破天荒達成在鳥巢5度開唱，11場動員超過百萬人，他們17個月狂奔53站105場，同時五月天也收集了400萬社員的自傳故事，重返北京鳥巢，打造3場集結30萬人的《人生無限公司》終極盛會，所有社員的自傳透過五月天的音樂力量無限延伸，同時《人生無限公司》也將延伸到12月中旬，與台中社員從2018唱到2019。

五月天自24日起連開三場，火速召集30萬社員歡聚鳥巢「打卡上班」，5度回到鳥巢，五人都相當興奮，主唱阿信說：「歡迎大家回到《人生無限公司》，第5次回到鳥巢，第9個跟你們高歌的夜晚，把今夜都放在唯一的自傳中。」怪獸也開心地直說：「雖然第五次來，不管來了幾次，站在舞台上還是有夢一樣的感覺。」


▲五月天5度在北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供 , 2018.08.25）

《人生無限公司》開業至今締造多項紀錄，巡迴演唱會破百場、造訪53站、更請來許多黃金唱將擔任嘉賓，如：「音樂教父」李宗盛、「金曲新人」李榮浩、「金曲歌王」蕭敬騰、林俊傑、周杰倫，「金曲歌后」林憶蓮上班打卡，而在第105場他們迎來張惠妹（阿妹）助陣，阿妹搭乘「大無限航空母艦」降臨演唱會，與五月天一起盡情嗨唱〈離開地球表面〉、〈三天三夜〉，將「地表最強」二首嗨歌完美結合，阿妹還興奮大喊：「怎麼辦！我現在好嗨！第一次在鳥巢，我好感動，我很少身邊有這麼多帥哥。」

北京鳥巢是第105場演唱會，阿信感性地說：「這個巡迴即將要畫下完美的逗點，短短一年半得到很多，105場，4百萬員工，規模超級大，也失去很多，五月天本來是五個人，失去一個男孩，蔡爸爸就是你。」讓瑪莎摸不著頭緒笑問：「我今天剪了一個頭髮像女的嗎？」阿信開玩笑表示是像蔡瓔珞。


▲瑪莎剪的髮型被阿信笑像是「蔡瓔珞」。（圖／相信音樂提供 , 2018.08.25）

 

關鍵字五月天張惠妹阿信瑪莎
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