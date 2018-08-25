中國奪台友邦 歐盟代表籲雙方避免升高緊張

(中央社記者侯姿瑩台北25日電)中國打壓台灣加劇，不僅阻擾台灣國際參與，又接連奪取台灣友邦。歐盟駐台代表表示，台灣有能力在國際社會中扮演角色；她也認為，兩岸雙方應避免採取會升高緊張情勢的舉措。

對於中國阻撓台灣的國際參與，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）接受中央社訪問時說，歐盟相信、並持續表示，台灣有能力在國際社會中扮演角色；對於台灣可做出貢獻的領域，台灣能夠參與相關的全球對話機制是很重要的。

因此，她表示，歐盟支持台灣參與世界衛生組織、世界衛生大會等台灣有能力做出貢獻的國際場域。台灣在科學、醫學方面的實力對國際來說很重要；在對抗區域傳染病的合作上，台灣不能被排除在外。