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中央社

中國奪台友邦 歐盟代表籲雙方避免升高緊張

中央社2018/08/25 12:24
中央社 政治 / NOWnews
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(中央社記者侯姿瑩台北25日電)中國打壓台灣加劇，不僅阻擾台灣國際參與，又接連奪取台灣友邦。歐盟駐台代表表示，台灣有能力在國際社會中扮演角色；她也認為，兩岸雙方應避免採取會升高緊張情勢的舉措。

對於中國阻撓台灣的國際參與，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）接受中央社訪問時說，歐盟相信、並持續表示，台灣有能力在國際社會中扮演角色；對於台灣可做出貢獻的領域，台灣能夠參與相關的全球對話機制是很重要的。

因此，她表示，歐盟支持台灣參與世界衛生組織、世界衛生大會等台灣有能力做出貢獻的國際場域。台灣在科學、醫學方面的實力對國際來說很重要；在對抗區域傳染病的合作上，台灣不能被排除在外。

馬澤璉說，歐盟在許多國際場合都向其他夥伴表達這樣的立場。另外，在一些歐盟並非會員的國際組織中，歐盟會員國也常為台灣發聲。

面對中國的打壓，台灣呼籲理念相近國家一起合作，遏止中國的行為。對此，馬澤璉表示，歐盟支持台灣參與有能力扮演重要角色的國際組織，這就是一種與台灣合作的方式。

除了阻撓台灣國際參與，中國也接連奪取台灣邦交國；中美洲國家薩爾瓦多21日與台灣斷交、與中國建交，是4個月內，第三個與台灣斷交的邦交國。美國國務院表示，中國片面改變現狀的做法，有害也無助區域穩定，白宮更進一步指出，美國將持續反對中國造成兩岸關係的不穩定，以及對西半球的政治干擾。

對於這次斷交事件，馬澤璉說，就歐盟的觀點而言，關鍵是兩岸雙方都應避免採取將升高緊張的舉措，「任何一方都不應採取造成區域情勢更加緊張的動作」。

她指出，現在區域內已存在許多問題，包括北韓議題、氣候變遷等，「我們相信，升高緊張情勢，是最不需要的事」。

記者追問，中國奪走台灣邦交國是否為升高緊張情勢、片面改變現狀的作為，馬澤璉表示，不採取任何升高緊張的動作是最好的。（編輯：張均懋）1070825

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