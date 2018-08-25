俄網軍亂美2016年大選 曾散播疫苗假消息

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國研究人員本週指出，推特（Twitter）上的俄羅斯酸民和機器人帳號曾試圖以疫苗安全問題影響輿論，目的是在2016年總統大選之前，讓美國民眾在重大議題上產生分歧。
這項研究刊登在美國公共衛生雜誌（AmericanJournal of Public Health）。研究提到其中一條推特推文曾寫道：「你知道有一個＃疫苗傷害兒童的秘密政府資料庫嗎？＃VaccinateUS。」
喬治華盛頓大學、馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學的研究人員，研究這些推特帳號提到疫苗的頻率。這些帳號被懷疑是自動機器人或和俄國宣傳行動有關，特別是跟克里姆林宮相關的「網路研究社」（IRA）。
俄國被控進行大規模網路活動，以影響2016年美國總統大選，川普（Donald Trump）在這場選舉擊敗對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。
整體而言，研究人員檢視2014年7月至2017年9月之間的180萬條推文樣本，並沒有發現大量關於疫苗的推文，僅有253條推文標註＃VaccinateUS。
但研究指出：「健康資訊的傳播已經變成『武器化』：公共衛生議題，例如接種疫苗，皆被納入外國勢力企圖散播的錯誤資訊和假消息之中。」
自2016年美國總統大選以來，許多推特帳號都被確認和「網路研究社」有關。目前大部分帳號都已被關閉。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1070825