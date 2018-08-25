俄網軍亂美2016年大選 曾散播疫苗假消息

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國研究人員本週指出，推特（Twitter）上的俄羅斯酸民和機器人帳號曾試圖以疫苗安全問題影響輿論，目的是在2016年總統大選之前，讓美國民眾在重大議題上產生分歧。

這項研究刊登在美國公共衛生雜誌（AmericanJournal of Public Health）。研究提到其中一條推特推文曾寫道：「你知道有一個＃疫苗傷害兒童的秘密政府資料庫嗎？＃VaccinateUS。」

喬治華盛頓大學、馬里蘭大學和約翰霍普金斯大學的研究人員，研究這些推特帳號提到疫苗的頻率。這些帳號被懷疑是自動機器人或和俄國宣傳行動有關，特別是跟克里姆林宮相關的「網路研究社」（IRA）。