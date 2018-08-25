多元成展亞洲交流展 台藝術家作品曼谷展出

中華民國駐泰國經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，在曼谷場的展出作品中，有台灣當代視覺藝術大師侯俊明的「男洞」系列作品，延伸自2014年開始的「身體圖」計畫，透過一對一的訪談與塗鴉，交織受訪者與藝術家的身心靈圖像。

台灣藝術家的作品與泰國、日本、馬來西亞和新加坡等國藝術家作品一起呈現或宗教或藝術或是性別的文化饗宴。

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）多元成展亞洲交流展第8檔實體展出，在曼谷的Tentacles Art Space展出，其中多名台灣藝術家的作品參與展出。

排灣族原住民藝術家巴魯?瑪迪霖（BaruMadiljin），現為蒂摩爾古薪舞集舞蹈總監暨編舞，舞作中時常結合排灣族的文化與日常，參展作品是反映族群與性別認同的雙重困境。

另外，台灣藝術家余政達與新加坡藝術家黃漢明的共同創作，在影像媒介中化身為西瓜姐妹，除了向蔡明亮導演作品「天邊一朵雲」致敬，同時取用黃梅調戲曲，以扮裝傳統，操演出詼諧的性別姿態。

也特別展出台灣網路紅人「阿空」的身體地圖，由藝術家詮釋受訪者阿空的身體及背後意義。其他還有日本和泰國藝術家的作品展出。

Tentacles Art Space被選為東南亞十大當代藝術空間，文化部辦理「翡翠計畫-東南亞人士來臺文化交流合作」，補助台灣藝術團隊「多元成展」（CoexistExhibition）呼應台灣當代性別議題，自今天起至9月7日，於曼谷Tentacles Art Space舉辦多元成展亞洲交流展。（編輯：陳俊碩）1070825