幹掉道奇的代價？吃個午餐竟得付百萬　韋蘭德嚇一跳

身為「道奇殺手」恐怕得面臨不小的代價？太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）去年季中自老虎轉戰太空人，並幫太空人擊敗道奇，奪得世界大賽冠軍。球隊近日前往洛杉磯與天使展開三連戰，韋蘭德卻在用餐時收到了一張超過 100 萬美元（折合新台幣約 3068 萬）的帳單！
綜合外媒報導，太空人本周末前往洛杉磯與天使進行三連戰，韋蘭德則按慣例前往比佛利山莊酒店的 Cabana Cafe 用餐，不料收到帳單時卻讓他嚇了一跳。帳單上顯示，韋蘭德一共點了一份早午餐、一份鬆餅、兩份沙拉，以及三杯飲料，但卻有一欄費用寫著「道奇殺手（Dodger killer）：1000000 元」，最後帳單合計竟高達 109 萬 5198.2 美元。
▲太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）在洛杉磯用餐時，收到了天價帳單。（圖／翻攝自推特 , 2018.8.25）
這當然是店家的幽默，事後韋蘭德也在 IG 上貼出這張帳單，留言道：「比佛利山莊酒店讓我為去年的世界大賽勝利付出了代價，感謝這一如既往的美好午餐！」
報導指出，就連前美國網球好手費許（Mardy Fish）也笑稱：「千萬別在洛杉磯跟韋蘭德一起出去吃飯，到處都是道奇球迷！」