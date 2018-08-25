幹掉道奇的代價？吃個午餐竟得付百萬　韋蘭德嚇一跳

身為「道奇殺手」恐怕得面臨不小的代價？太空人強投韋蘭德（Justin Verlander）去年季中自老虎轉戰太空人，並幫太空人擊敗道奇，奪得世界大賽冠軍。球隊近日前往洛杉磯與天使展開三連戰，韋蘭德卻在用餐時收到了一張超過 100 萬美元（折合新台幣約 3068 萬）的帳單！

綜合外媒報導，太空人本周末前往洛杉磯與天使進行三連戰，韋蘭德則按慣例前往比佛利山莊酒店的 Cabana Cafe 用餐，不料收到帳單時卻讓他嚇了一跳。帳單上顯示，韋蘭德一共點了一份早午餐、一份鬆餅、兩份沙拉，以及三杯飲料，但卻有一欄費用寫著「道奇殺手（Dodger killer）：1000000 元」，最後帳單合計竟高達 109 萬 5198.2 美元。