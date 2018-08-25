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鄭麗君親送國定古蹟公告 修復古蹟補助再提高

中央社2018/08/25 12:56
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者汪宜儒台北25日電）文化部長鄭麗君今天到「陳悅記祖宅」親送國定古蹟公告，她透露，已請文資局修訂辦法，將現行國定古蹟修復經費的補助提升到9成5，無形文化資產明年度預算也成長3倍。

位於台北大龍峒的陳悅記祖宅，地方稱為「老師府」，是大龍峒清代文風鼎盛象徵，且建築完整，反映清代同安民宅建築式樣，整體建築包括公媽廳、公館廳雙軸配置，並發展成各四進，帶有左、中、右三道護龍規模，保存格局完整。8月22日甫獲文化部公告為國定古蹟。

鄭麗君說，過去這樣的公函都是採寄送，今天親自送達，主要是想表達對陳家的感謝，感謝他們2百多年來守護宅邸、守護台灣歷史。

鄭麗君表示，針對私有古蹟補償機制，文資局已修正文化資產保存修復及管理維護補助要點，今年起，將調降所有權人自付比率，因此陳悅記祖宅列國定古蹟後，原本只有9成的修復經費補助將提升為9成5，鄭麗君也說，未來將持續從制度面強化私有文資保存的誘因，包括補償機制、信託基金等方式。

布袋戲國寶級藝師陳錫煌，是陳家後人，如今也住在宅邸中，鄭麗君今天造訪，盛讚這是「國寶住在國寶裡」，在有形文資的預算提高之外，她也當著陳錫煌的面透露，文資保存過去以硬體為主，忽略無形文資的重要，明年文資局的相關預算成長3倍，從過去9千多萬成長到3億多。

鄭麗君表示，將布袋戲、歌仔戲等表演藝術，以保存演出進行傳承，透過傳承發揚光大。一方面，提高藝生學習津貼，另一方面也讓傳藝中心提出專案計畫，讓受過訓練的藝生在傳藝園區、民間劇場以演代訓。（編輯：陳怡璇）1070825

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