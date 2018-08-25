民調顯示新竹縣藍大於綠　未表態達三成將左右戰局

對此徐欣瑩團隊表示將不分藍綠，打破舊思維、凝聚新力量，在選戰中獲勝；楊文科則表示自己的專業與經驗，已獲得鄉親支持與信賴；鄭朝方與林為洲陣營皆表示將再繼續努力，爭取縣民最大的支持。

距離年底大選只剩下3個月時間，根據艾普羅最新民意調查顯示，「如果明天就是投票日，您會支持哪位新竹縣長？」民國黨參選人徐欣瑩以20.4％，領先居次的國民黨參選人楊文科16.9％；但若合併政黨支持度，楊文科則以20.6％，小贏徐欣瑩的20.5％，兩人位居領先集團，呈現緊繃拉鋸，至於鄭朝方與林為洲則暫時落後，但仍有3成選民未表態，勢將左右選舉結果。

這次民調以總合支持度來看，國民黨的楊文科有20.6%、民國黨徐欣瑩是20.5%，無黨籍的林為洲反而以15.6%的支持度暫時居後，民進黨的鄭朝方有6.8%的支持，投廢票是11.4%，未表態者佔25.1%。

艾普羅民調也顯示，「認為平常比較偏向哪一個政黨？」結果顯示，國民黨高達37.2% ，民進黨10.7%，可見雖然政黨傾向已經下滑，但新竹縣的政治版圖仍維持藍大於綠，新竹縣民還是比較支持傳統、穩重的國民黨候選人，與相對保守的客家庄地方特性相符。

民調由艾普羅民調公司進行，訪問日期為8月21至23日，有效樣本為1082人，抽樣誤差在95％信心水準下，約正負3個百分點，訪問地區為新竹縣，訪問對象為設籍在新竹縣，年滿20歲以上的民眾，以電話民調進行。