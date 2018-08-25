觀光客抱怨蟬聲太吵 南法鎮長批不懂欣賞

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國媒體報導，地中海地區夏天最具特色的蟬鳴，現在卻被部分法國觀光客抱怨太吵，甚至想用殺蟲劑，對此地方鎮長不以為然，直呼「太瘋狂」，批評這些外人不懂欣賞自然美聲。
法國東南部瓦爾省（Var）一處風景如畫的城鎮勒博塞（Le Beausset），鎮長收到一些遊客抱怨蟬叫得太大聲，打擾了他們早晨在床上多躺幾分鐘。
雄蟬為了求偶「引吭高歌」所製造一陣陣音浪，意外惹惱遊客，有人甚至詢問店家老闆如何取得殺蟲劑，好讓他們的耳根子能夠清靜一些。
鎮長費瑞羅（Georges Ferrero）向廣播電台表示：「共有5團的人來找我，說他們從早到晚深受蟬聲困擾。」
「他們抱怨說，蟬到了晚上10時還叫不停，我試著向他們解釋，這是普羅旺斯的背景音樂，就好像是我們的一種傳統，但他們聽不進去。」
「對他們來說，知了的歌聲是煩人的噪音，唧唧唧，他們無法理解對我們南部人耳朵來說，這些聲音就像是音樂一樣。」
費瑞羅說，觀光客去當地商店找殺蟲劑要對付這些蟬聲，「這根本太瘋狂了，想像一下他們噴完之後沒多久，又在這些樹下享用餐前酒」。
對法國的都市人而言，噪音經常是鄰居吵架的導火線。本月稍早，法國中部鄉村地區也傳出類似抱怨，結果受到本地人嘲笑。有度假遊客要求當地教堂打鐘改成靜音，因為鐘聲早上7時把他們吵醒。
法國鄉村居民向來看巴黎人不順眼。費瑞羅說，不是只有巴黎人來抱怨，「也有是法國東部與不列塔尼（Brittany）的遊客」。（譯者：林宏翰/核稿：張曉雯）1070825