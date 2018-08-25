觀光客抱怨蟬聲太吵 南法鎮長批不懂欣賞

（中央社巴黎24日綜合外電報導）法國媒體報導，地中海地區夏天最具特色的蟬鳴，現在卻被部分法國觀光客抱怨太吵，甚至想用殺蟲劑，對此地方鎮長不以為然，直呼「太瘋狂」，批評這些外人不懂欣賞自然美聲。

法國東南部瓦爾省（Var）一處風景如畫的城鎮勒博塞（Le Beausset），鎮長收到一些遊客抱怨蟬叫得太大聲，打擾了他們早晨在床上多躺幾分鐘。

雄蟬為了求偶「引吭高歌」所製造一陣陣音浪，意外惹惱遊客，有人甚至詢問店家老闆如何取得殺蟲劑，好讓他們的耳根子能夠清靜一些。

鎮長費瑞羅（Georges Ferrero）向廣播電台表示：「共有5團的人來找我，說他們從早到晚深受蟬聲困擾。」