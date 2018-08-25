徐佳青「823是民進黨打仗嗎？」　小英的團結慘遭打臉

徐佳青於政論節目中語出驚人，說到 823 難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？八二三不就是國民黨跟共產黨打仗嗎！如果這些今天去打仗的人，是以犧牲台灣人民的性命，來換取國民黨的性命，這樣子的紀念有意義嗎？今天在討論這個議題上要想清楚，八二三所帶來的意義是台灣想要追求和平，想要追求區域的穩定和共榮，但我們的鄰居大陸有表現出這樣的態度嗎，台灣應該要團結一致對外。

今年是 823 戰役 60 週年，總統蔡英文在臉書發文「 1958 年的金門是戰火猛烈的戰地，也是『台澎金馬全體國人團結一心，守護國家的象徵』」。沒想到，民進黨副秘書長徐佳青在 823 當天上節目卻說「 823 難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？」大大打臉蔡英文的團結之說，引起外界一片譁然。

蔡英文在臉書則表示，「 1958 年的金門是戰火猛烈的戰地，也是『台澎金馬全體國人團結一心，守護國家的象徵』。 60 年後，當我們紀念八二三時，我們不會忘記那樣的團結精神。當我們面對外力打壓時，我們更不會忘記當我們團結的時候，國家可以多強大。團結、團結、再團結，這就是八二三砲戰的精神，也是台海和平穩定的基石，我們要緬懷、牢記並傳承下去」。



▲民進黨副秘書長徐佳青在政論節目裡語出驚人，直接打臉總統蔡英文日前所稱「台澎金馬全體國人團結一心」之說法。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

對於徐佳青的言論，網友紛紛表示，「厲害了我的黨…」、「最囂張政黨前三名 民進黨 民進黨 民進黨」、「歷史就是歷史 就是有一批人因為保衛台灣戰死」、 「民進黨可以不要派一堆智障出來嗆聲嗎」、「天阿，一堆人被藍綠洗腦久了 不知道『飲水思源』這四字的道理嗎？」

▲民進黨副秘書長徐佳青一番「 823 難道是民進黨跟共產黨打仗嗎」等言論，引發網友群起批評。（圖／翻攝自 ptt )