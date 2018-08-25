沒了蜜蜂三餐都乏味 法國人護蜂當戰鬥

因此，即使已經多年疾呼拯救蜜蜂，法國全國養蜂聯盟（UNAF）發言人塞納（Dominique Cena）說：「戰鬥仍在持續。」

多年來，全球各地蜜蜂大量死亡已是常見新聞，很難再引起廣泛關注，雖然部分國家陸續公告禁用對蜜蜂有害的農藥，但為了給予農人緩衝時間，真正停用並非朝夕之事。

（中央社記者曾依璇巴黎25日專電）西式早餐裡，果醬、牛奶、咖啡都是基本品項，少了一樣就好像哪裡不對。隨著各地蜜蜂大量死亡，餐桌上消失的不只是蜂蜜，這些食物也可能減產，沒有蜜蜂，餐盤很快就變乏味。

他接受中央社記者訪問時說，法國的蜜蜂死亡率多年來一直沒改善，目前仍高達30%到35%，禁用農藥雖是有效措施，法國在這點上也確實走得比歐盟前面，但還有很多事可做。

「今年法國有些地方的情況可用『災難』來形容，雖說死亡率平均是30%左右，但像不列塔尼（Bretagne）甚至高達80%，我們既已知道原因出在農藥和缺乏蜜源，就應盡快改善。」

蜜蜂死亡的原因很多，包括農藥和殺蟲劑廣泛使用、寄生蟲感染、亞洲大胡蜂（frelon）入侵、氣候變遷改變花期等。

一般相信，含類尼古丁的農藥對蜜蜂危害最大，這種物質會擾亂蜜蜂神經系統，讓牠們迷失在採蜜途中，找不到回巢的方向。

要營造能讓蜜蜂和其他傳粉昆蟲生存的環境，除了禁用農藥之外，也要有足夠多元豐富的蜜源植物，綠化不足的地方，對蜜蜂來說無異於死亡沙漠。

根據養蜂聯盟資料，由於蜜蜂大量死亡，法國生產的蜂蜜逐年減少，從1995年的3萬2000公噸，到了2017年只有一萬公噸。

國產蜂蜜少了，但法國市場每年的4萬公噸蜂蜜需求量並未減少，需要靠進口來彌補，法國從國外進口的蜂蜜從1995年的6000公噸，到了2017年已超過3萬3000公噸。

這些進口蜂蜜的品質和來源都不明確，有些根本無法追蹤，商標上僅註明「來源：非歐盟」，卻不知道確切來自哪裡；法國競爭、消費和反詐騙總局（DGCCRF）曾發現，有些外國蜂蜜假稱法國生產，有些甚至造假加了糖。

歐盟目前對蜂蜜品質的規範不夠嚴格，混裝蜂蜜無須一一標註來源國，只要寫上「混合自非歐盟國家蜂蜜」就可販售。

法國全國養蜂聯盟主張，市售蜂蜜必須明確標註所有來源國。塞納說：「我們會質疑，法國蜂蜜產量都減少了，其他國家難道沒有減少嗎？當你看到有些國家超量出口，會很懷疑這些蜂蜜的品質。」

塞納有18年的養蜂經驗，去超市也隨時留意蜂蜜標籤，他觀察到，幾年前架上還有大約3/4的蜂蜜產自法國，現在卻不多了。

消費者若想對保護蜜蜂有所貢獻，塞納建議盡量選購國產蜂蜜，較有品質保證；住家條件若允許，就盡量栽種蜜源植物，但不要使用化學肥料和殺蟲劑；也可捐款支持養蜂聯盟的訴求，並敦促政治人物採取措施，阻止蜜蜂繼續大量死亡。

「民眾一般只想到蜜蜂會產蜜，但蜂蜜其實是附加產物，蜜蜂的首要角色是傳粉」，塞納說，「若沒有蜜蜂，我們還是會有米、麵包和茶，但也只剩這些，所有果醬、巧克力、咖啡、蜂蜜，還有反芻動物要吃的牧草、苜蓿等植物都會減少，也就是說，肉、牛奶、乳製品都會減產，這就是蜜蜂首要且卓越的傳粉角色。」

蜂農稱蜜蜂為「環境哨兵」，因為整體生態健康與否，只要看蜂群狀況就能預知一二，蜜蜂對環境變化非常敏感，且地球上約有8成開花植物需要蜜蜂直接或間接傳粉，蜜蜂消失意味多數植物將無以為繼，連帶影響動物和人類的食物來源和生存。

法國全國養蜂聯盟表示，人類飲食中，約35%的份量和65%的多樣性仰賴蜜蜂傳粉，這些數字凸顯蜜蜂對生態多樣性和糧食生產有多重要。

近幾年，巴黎悄悄流行「城市養蜂」，歌劇院、耶納宮（Palais d’Iena）等建物屋頂上都架設幾個蜂箱，有些是實驗或觀察用，有些把所產蜂蜜當作稀有紀念品販售給觀光客。

1995年，法國蜂農還有8萬5000人，於2011年減為不到7萬人，但有賴城市養蜂潮流，2017年，蜂農又稍微回升到超過7萬人。

為提升保護蜜蜂的意識，法國全國養蜂聯盟每年6月底在全國舉辦「快樂蜜蜂日」（APIdays），透過類似園遊會的免費活動，邀請蜂農現場說明蜂箱構造和蜜蜂知識，提醒大眾，這種看似平凡的生物，實際上對人類生活有關鍵性地位。（編輯：林憬屏）1070825