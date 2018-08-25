蔡英文三個盼望：守護改革成果、團結對外、平安度過天災

總統蔡英文今（25）日出席「第十八屆國家祈禱早餐會」，與來自國內外的教友共同為台灣祈福，她呼籲國人共同守護改革成果、團結一致面對外在威脅，並盼望在極端氣候變遷所帶來的天然災害下，國人都能平安度過。

蔡英文致詞時表示，現在國家面臨許多關鍵挑戰，面對挑戰，我們絕對要有信心、信念跟堅持，並向大家分享三個盼望：

第一個盼望就是要守護改革成果，蔡英文表示，她去年曾說，改革的陣痛她來承擔，今年她要告訴大家，改革成果大家守護。台灣的經濟環境已經呈現穩定的整體成長，年改讓年金永續、國家財政穩定，社會住宅已逐漸在實現居住政一，轉型正義也已經開始啟動，司改也送進立院審查。她強調，每項改革都得來不易，政府的執政會謙卑、謙卑，再謙卑，集結台灣的智慧共同面對挑戰。