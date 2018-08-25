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政治

蔡英文三個盼望：守護改革成果、團結對外、平安度過天災

記者林仕祥／台北報導2018/08/25 13:40
▲總統蔡英文表示，現在國家面臨許多關鍵挑戰，面對挑戰，我們絕對要有信心、信念跟堅持，並向大家分享三個盼望。（圖／取自總統府 , 2018.8.25）
▲總統蔡英文表示，現在國家面臨許多關鍵挑戰，面對挑戰，我們絕對要有信心、信念跟堅持，並向大家分享三個盼望。（圖／取自總統府 , 2018.8.25）

總統蔡英文今（25）日出席「第十八屆國家祈禱早餐會」，與來自國內外的教友共同為台灣祈福，她呼籲國人共同守護改革成果、團結一致面對外在威脅，並盼望在極端氣候變遷所帶來的天然災害下，國人都能平安度過。

蔡英文致詞時表示，現在國家面臨許多關鍵挑戰，面對挑戰，我們絕對要有信心、信念跟堅持，並向大家分享三個盼望：

第一個盼望就是要守護改革成果，蔡英文表示，她去年曾說，改革的陣痛她來承擔，今年她要告訴大家，改革成果大家守護。台灣的經濟環境已經呈現穩定的整體成長，年改讓年金永續、國家財政穩定，社會住宅已逐漸在實現居住政一，轉型正義也已經開始啟動，司改也送進立院審查。她強調，每項改革都得來不易，政府的執政會謙卑、謙卑，再謙卑，集結台灣的智慧共同面對挑戰。 

第二個盼望就是全國團結一致，蔡英文指出，面對外來威脅，台灣人民絕對要團結一致，不容許有任何分化挑釁的空間，台灣有很多不同意見，也有很多分歧的地方，政府有耐心尋找解決方法，任何打壓都會讓我們彼此更團結，信念更堅定。

第三個盼望，就是希望在極端氣候變遷所帶來的天然災害下，國人都能平安渡過。蔡英文說，台灣會與世界各國共同面對極端氣候的挑戰，讓台灣更能為全球永續發展做出貢獻。她和大家勉勵，除了心存盼望，一定還要有積極的行為跟行動，希望大家齊心協力，不分你我，一起為台灣祈禱、打拚。

此外，面對南部豪雨成災，蔡英文下午將前往嘉義了解目前的救災、復原情形，探視災民及慰問救災國軍、縣府同仁與志工，表達關心之意。


 

關鍵字蔡英文團結改革天災早餐會
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