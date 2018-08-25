影／新人與鼓鼓組限定團「古早味」　合體小球超感動

魏嘉瑩去年發行首張創作專輯《是什麼奪走太陽》，憑著豐富的駐唱與街頭演出經驗，乾淨而踏實的嗓音，令外界對她印象深刻。魏嘉瑩在今年三月，一改個人木吉他彈唱的演出模式，與製作人兼吉他手張閔翔、鼓手小白、貝斯手幼舜組成 Arrow Band，並隨即南征北討，展開一連串的街頭巡迴演唱會，今（25）日舉辦生涯首次的大型演唱會，她也鼓起勇氣，力邀合唱單曲的鼓鼓與小球，前來作為嘉賓助陣。

魏嘉瑩日前也發表了3首全新單曲，分別是〈花香〉、〈泡泡氣球島〉、〈飛〉合唱版，其中〈泡泡氣球島〉，邀請了清新女聲小球莊鵑瑛，以木吉他搖滾編制，打開了兩位女生的清新合作，魏嘉瑩提到在學吉他的時期，就很欣賞小球的歌曲與音樂動態，能成功合作直呼：「像是作夢一樣」。