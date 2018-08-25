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娛樂

影／新人與鼓鼓組限定團「古早味」　合體小球超感動

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/25 13:35
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魏嘉瑩去年發行首張創作專輯《是什麼奪走太陽》，憑著豐富的駐唱與街頭演出經驗，乾淨而踏實的嗓音，令外界對她印象深刻。魏嘉瑩在今年三月，一改個人木吉他彈唱的演出模式，與製作人兼吉他手張閔翔、鼓手小白、貝斯手幼舜組成 Arrow Band，並隨即南征北討，展開一連串的街頭巡迴演唱會，今（25）日舉辦生涯首次的大型演唱會，她也鼓起勇氣，力邀合唱單曲的鼓鼓與小球，前來作為嘉賓助陣。

魏嘉瑩日前也發表了3首全新單曲，分別是〈花香〉、〈泡泡氣球島〉、〈飛〉合唱版，其中〈泡泡氣球島〉，邀請了清新女聲小球莊鵑瑛，以木吉他搖滾編制，打開了兩位女生的清新合作，魏嘉瑩提到在學吉他的時期，就很欣賞小球的歌曲與音樂動態，能成功合作直呼：「像是作夢一樣」。


▲魏嘉瑩今（25）日在台北舉辦演唱會。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.25）

至於合唱版的〈飛〉，則是邀請到鼓鼓合唱，兩人還組成限定團體「古早味」（鼓找魏）二重唱。鼓鼓的高亢嗓音意外地輕鬆地唱了女生的Key。兩人都是擇善固執的金牛座，而且有著粉絲津津樂道的兄妹臉，在超犀利趴的合作之後，鼓鼓常常以前輩的身分照顧這一群音樂新鮮人，除了介紹台北的深夜早餐店之外，也專程到彩排室探班送飲料，今彩排現場鼓鼓也送上模型飛機，祝魏嘉瑩與 Arrow Band演藝事業一飛沖天。


▲鼓鼓（左）送上飛機給魏嘉瑩當作禮物。（圖／記者陳明安攝 , 2018.08.25）

 

關鍵字魏嘉瑩鼓鼓小球
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