藍批治水失敗 綠：先看雨勢是否超出工程標準

第三，曾銘宗說，近十年來，中央政府補助台南市政府治水相關預算新台幣205億元，補助高雄市政府118億元，都花到哪裡去，質疑沒有發揮防治水災的功能，要求審計部專案調查。

中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗上午表示，豪雨造成嚴重災情，凸顯四個問題，第一，事前預報不準確。第二，事後救災，不管是總統蔡英文或行政院長賴清德神隱12個小時，坐在辦公室救災，國民黨除了嚴厲譴責外，蔡總統、賴清德應該道歉。

第四，他表示，一場大雨將過去賴清德引以為傲「3年內解決台南地區30年水患問題」的治水神話徹底破滅，如今豪雨成災，賴清神又說，台灣有強韌的抗災能力，被網友譏為幹話，顯示賴清德一點同理心都沒有。

台大土木工程系畢業、具土木工程專業背景的民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬說，台灣的氣象預報機制就全世界而言算準，地球科學的東西沒有百分之百，國民黨說氣象不準本身就是政治語言。

他說，這樣的豪雨，這兩個月來也在日本發生，同樣造成嚴重災情，日本死傷更多；在無法準確預測氣候且面對這種極端氣候下，無法保證都不淹水。

鄭運鵬說，看淹水有兩個狀況，第一，有無行政疏失，前台北市長馬英九在納莉水災釀成嚴重災情就是因為玉成抽水站沒有運作。第二，水退了之後如何善後因應，現在水還沒有退，國民黨就急著罵人，對照日本的處理狀況，凸顯國民黨很沒有水準，如果政府善後措施沒有妥善處理，可以讓國民黨一件一件罵。

第三，治水預算用在哪裡，鄭運鵬說，應先檢視雨勢是否超出工程標準，如果超出工程標準，做什麼工程應該都沒效，主要就是看有無排水效果，排水速度是否足夠；再者水退了之後，看淹水地區，比對哪些地區做過治水工程而無效的。

鄭運鵬說，國民黨要拿回政權，應該自己做分析，不是叫審計部做，種種說法顯示國民黨不科學、不用功、喜歡推卸責任，這就是國民黨的災難政治學，非常無聊且可恥。

「可以直接問李鴻源，他當過省水利處長、工程會主委，這種雨量會不會淹水，再來談工程無效」鄭運鵬說，如果李鴻源說不會淹水，再來講其他的，如果李鴻源說會淹水，再來檢視民進黨政府的救災與善後能力。

鄭運鵬說，雨還在下，首長們忙得焦頭爛額，總統與行政院長若在第一時間到災區，難道不會被質疑作秀、擾民，他反問國民黨高雄市長參選人韓國瑜在跳舞又該怎麼說。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，過去災害應變中心會提早設立、首長會提早進駐，這次有點低估，強化極端氣候的預測，未來預測與警戒範圍應擴大；治水建設是持續的，沒有藍綠之分，賴清德心態上不需要特別強調過去的政績，而應在水退後南下勘災回應民意。

親民黨立法院黨團總召也是李鴻源的弟弟、立委李鴻鈞表示，治水、防災、防洪等建設工程應有中央統籌，水利署層級不夠，省政府時期光是水利署預算一年400多億，凍省後，水利署預算砍半，因此制度面應檢討治水業務的權責劃分、提升水利署位階，否則編再多的錢沒用。

李鴻鈞說，這次淹水地區有些不是工程可以解決的，如嘉義縣東石鄉是長期地層下陷的問題，砸再多的錢也沒有用，在東石鄉，李鴻源曾有與水共存的規劃，有些地方不是用工程手段可以解決的。（編輯：張均懋）1070825