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谷歌母公司對陸部署新嘗試 在滬設獨資子公司

中央社2018/08/25 13:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北25日電）綜合媒體報導，在無人車設計領域處於世界領先地位的Waymo已在上海註冊名為「慧摩商務咨詢」（諮詢）的子公司。這是谷歌（Google）母公司Alphabet在中國部署的最新嘗試。

綜合陸媒界面新聞、英國金融時報（FT）中文網等媒體24日報導，據中國國家企業信用信息公示系統文件，Alphabet旗下自動駕駛汽車創業公司Waymo5月22日在上海成立子公司「慧摩商務咨詢（上海）有限公司」。

報導說，慧摩商務諮詢（Huimo BusinessConsulting）主營自動駕駛汽車（無人駕駛車）的測試和設計，註冊資本人民幣350萬元（約新台幣1589萬元），是一家外商獨資企業，唯一股東為Waymo。

Alphabet在Google於2010年退出中國後，一直有意捲土重來。Waymo在中國設立子公司即為Alphabet最新部署。

界面新聞說，Google今年初積極表態，透露重回中國市場。官媒人民日報之前在推特（Twitter）和臉書（Facebook）平台回應，對Google重回中國表達歡迎，但強調所有網路公司都必須遵守中國法律和網路管理規則。

據金融時報，Waymo證實，公司已在中國設立了一家法律實體，並已有員工在當地工作。

北京和廣州今年開始批准一些公司在公路測試自動駕駛汽車。

在中國不斷發展的自動駕駛行業，領軍者是搜索引擎公司百度。百度的阿波羅計畫與數十家中國國內外汽車製造商建立了合作關係，其中德國戴姆勒（Daimler）不久前成為首家獲准在北京公路測試自動駕駛汽車的外國公司。

不過，外國的自動駕駛汽車公司表示，由於中國政府對國家安全的擔憂，在中國測試汽車時面臨更多監管限制。

在中國，精確的全球衛星定位系統（GPS）繪圖業務只能由國內公司完成，而自動駕駛需要非常詳盡的導航地圖。

分析人士曾指出，中國監管機構也許擔心，外國的自動駕駛汽車可能被用於間諜活動。自動駕駛汽車需要先進的傳感器來跟蹤路況。百度時任營運長（COO）陸奇警告，自動駕駛汽車有可能被用作「武器」。（編輯：周慧盈/馮昭）1070825

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