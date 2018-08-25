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中央社

美中貿易戰 台股看高殖利率股除息

中央社2018/08/25 13:36
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北25日電）美中貿易戰造成全球經濟情勢緊張，宏遠投顧指出，近2個月美股及台股都出現資金從汽車、電子股流出，轉到民生消費必需品的傳產及金融股，台股短線沒主流，可留意高殖利率股。

宏遠投顧表示，美國股市的5大強勢股臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、Google不再強勢表現，取而代之的是傳產股表現較強。

宏遠認為，部分業績及獲利好的高殖利率股票所出現的除權行情，在除權前2至3週見短波高點，而後慢慢回跌，到除權前3至6天出現棄權賣壓而跌到最低點。

因此，宏遠評估，在上述時機去投資，不僅風險低，且因後來除權前的2至3天稍微往上拉，投資在個股除權前3至6天的低檔股價，就已經脫離成本，隨後在除權後股價的繼續往上拉，不僅股價完全填權甚至還創新高，賺到股價及股息。

宏遠舉例，台泥、亞泥、遠東新、台塑、國喬、華夏、中鋼、南帝、台積電、創意、微星、英業達、文曄等股票都是如此，兩週報酬率竟高達1至2成以上。近期可以再找找看最近即將要除權的業績成長股。

宏遠強調，除少數個股，目前高股價基期及高本益比個股不再是股市主角，取而代之的則是中低價的成長型公司，因股價基期及低本益比皆偏低，且具有高殖利率，未來股價仍有往上調整的表現空間。（編輯：李信寬）1070825

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