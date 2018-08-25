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中央社

桃機替代役男執勤拍處決遊戲PO網 遭記過禁假

中央社2018/08/25 13:06
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者邱俊欽桃園機場25日電）3名在桃園機場航警局安檢大隊服替代役的役男，日前在機場過境室執勤時，玩起「處決遊戲」，並將影片上傳網路，引發熱議；仍在服役的馬姓役男遭記過、禁假處分。

航空警察局安檢大隊今天表示，馬姓替代役男今年4月分發安檢大隊服務，馬男利用在第二航廈過境室執勤時段，與王姓、朱姓替代役男嬉鬧並拍攝影片，並於第二航廈過境室X光機停機維修，沒有旅客通關時，坐在滾輪上滑動，並拍攝影片上傳到個人網路社群。

影片中顯示，馬男等人大玩「處決遊戲」，其中一人下跪，另一人作勢從後方開槍，槍決下跪者，影片後製時並加入「機場役男實錄：行刑PLAY、FUNNY、CRAZY」的字樣。影片上傳網路，引起熱議。

航警局表示，馬男昨天上午因感覺不妥而自行刪除，但影片已經外流。馬男因為一時好玩拍攝影片，造成安檢單位形象受損，表達深感懊悔。

航警局表示，替代役男雖然在機場屬協勤性質，但是馬男行為已經違反勤務紀律，並嚴重影響執勤形象，航警局除了立即收繳註銷馬男機場通行證外，並且調回航警局本部就近看管，嚴禁到航廈協勤，並依照替代役男獎懲辦法記過、禁假等懲處。另外，影片的另外兩名替代役男日前已經退伍。（編輯：李錫璋）1070825

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