NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈蔡英文澄清：不是被災民嗆才下來走還軍公教待遇　林濁水：效法連勝文遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

錯過2個賽末點 亞運網球女雙銀恨

中央社2018/08/25 13:22
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

亞運最前線

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華隊網球女將詹詠然、詹皓晴的組合今天在雅加達－巨港亞洲運動會，在女雙冠軍賽第三盤一度取得2個賽末點，但最終反讓中國隊以11比9勝出，中華隊摘下銀牌。

詹詠然、詹皓晴今天在女雙冠軍賽遭遇中國隊楊釗煊、徐一璠組合，其中楊釗煊為詹皓晴在職業賽的女雙搭檔，賽前4人有說有笑、氣氛融洽。首盤第5局詹詠然的發球局，被中國隊搶先破發，中華隊陷入2比3落後，中國隊第6局成功保發，第7局再度破發，連拿3局，中國隊取得5比2領先。

中國隊在第8局一度取得2個盤末點，中華隊雖然成功化解第一個，但隨後詹詠然回擊掛網，讓中國隊以6比2拿下首盤。

中華隊第二盤前6局2次破發成功，取得5比1領先，第7局中國隊雖然在中華隊發球局連拿3分，但中華隊隨後連下4分，以6比1拿下第二盤，將比賽帶入決勝盤。

在第三盤搶十大戰，中國隊一度連拿3分，取得4比2領先，但中華隊隨後將比數扳成5比5，並以9比7一度取得2個賽末點，卻一一被化解，反而讓對手拿到賽末點，最終中國隊以11比9獲勝，中華隊拿下銀牌。

身為亞運4朝元老的詹詠然，自2006年起參加杜哈亞運以來，曾在亞運網球女團、女雙、混雙等項目，拿下4面金牌，這次拿下銀牌，無緣挑戰個人在亞運第5金。（編輯：陳怡璇）1070825

觀光客抱怨蟬聲太吵 南法鎮...美中貿易戰 台股看高殖利...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan