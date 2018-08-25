錯過2個賽末點 亞運網球女雙銀恨

亞運最前線
（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華隊網球女將詹詠然、詹皓晴的組合今天在雅加達－巨港亞洲運動會，在女雙冠軍賽第三盤一度取得2個賽末點，但最終反讓中國隊以11比9勝出，中華隊摘下銀牌。
詹詠然、詹皓晴今天在女雙冠軍賽遭遇中國隊楊釗煊、徐一璠組合，其中楊釗煊為詹皓晴在職業賽的女雙搭檔，賽前4人有說有笑、氣氛融洽。首盤第5局詹詠然的發球局，被中國隊搶先破發，中華隊陷入2比3落後，中國隊第6局成功保發，第7局再度破發，連拿3局，中國隊取得5比2領先。
中國隊在第8局一度取得2個盤末點，中華隊雖然成功化解第一個，但隨後詹詠然回擊掛網，讓中國隊以6比2拿下首盤。
中華隊第二盤前6局2次破發成功，取得5比1領先，第7局中國隊雖然在中華隊發球局連拿3分，但中華隊隨後連下4分，以6比1拿下第二盤，將比賽帶入決勝盤。
在第三盤搶十大戰，中國隊一度連拿3分，取得4比2領先，但中華隊隨後將比數扳成5比5，並以9比7一度取得2個賽末點，卻一一被化解，反而讓對手拿到賽末點，最終中國隊以11比9獲勝，中華隊拿下銀牌。
身為亞運4朝元老的詹詠然，自2006年起參加杜哈亞運以來，曾在亞運網球女團、女雙、混雙等項目，拿下4面金牌，這次拿下銀牌，無緣挑戰個人在亞運第5金。（編輯：陳怡璇）1070825