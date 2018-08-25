錯過2個賽末點 亞運網球女雙銀恨

亞運最前線

（中央社記者黃巧雯台北25日電）中華隊網球女將詹詠然、詹皓晴的組合今天在雅加達－巨港亞洲運動會，在女雙冠軍賽第三盤一度取得2個賽末點，但最終反讓中國隊以11比9勝出，中華隊摘下銀牌。

詹詠然、詹皓晴今天在女雙冠軍賽遭遇中國隊楊釗煊、徐一璠組合，其中楊釗煊為詹皓晴在職業賽的女雙搭檔，賽前4人有說有笑、氣氛融洽。首盤第5局詹詠然的發球局，被中國隊搶先破發，中華隊陷入2比3落後，中國隊第6局成功保發，第7局再度破發，連拿3局，中國隊取得5比2領先。

中國隊在第8局一度取得2個盤末點，中華隊雖然成功化解第一個，但隨後詹詠然回擊掛網，讓中國隊以6比2拿下首盤。