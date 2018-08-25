越南再延後通過經濟特區法案 進一步徵求意見

（中央社河內25日電）越南國會原本預計今年6月核准通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限，因民眾抗議而延後到年底審議，但由於浮現歧見，越南國會決定再度延到明年審議，以進一步徵求意見。

越南政府提出「經濟特區法」草案，擬設立3個經濟特區，選址分別是北部沿岸的廣寧省雲屯縣（VanDon）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）以及南部堅江省富國島（Phu Quoc），計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。

部分民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，擔心中國投資者將在3個具有戰略地位的經濟特區中，取得大部分利益，可能對國家領土主權、政治、移民管理等方面產生不利影響。