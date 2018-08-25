越南再延後通過經濟特區法案 進一步徵求意見

（中央社河內25日電）越南國會原本預計今年6月核准通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限，因民眾抗議而延後到年底審議，但由於浮現歧見，越南國會決定再度延到明年審議，以進一步徵求意見。
越南政府提出「經濟特區法」草案，擬設立3個經濟特區，選址分別是北部沿岸的廣寧省雲屯縣（VanDon）、中部慶和省北雲峰縣（Bac Van Phong）以及南部堅江省富國島（Phu Quoc），計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。
部分民眾認為，外國投資者在經濟特區獲得土地使用權的期限太長，擔心中國投資者將在3個具有戰略地位的經濟特區中，取得大部分利益，可能對國家領土主權、政治、移民管理等方面產生不利影響。
包括首都河內、胡志明市及其他城市6月初都爆發示威遊行活動，對這項草案表達抗議。其中在平順省（Binh Thuan）的示威遊行演變成暴動，造成人員受傷和經濟損失。
面對民眾的反對，越南國會隨後決定把「經濟特區法」草案延後至今年10月召開的第6次會議核准通過。
越南國會官網24日發表聲明指出，國會10月召開的第6次會議不會審議「經濟特區法」草案，將進一步徵求各界的意見，以利在明年召開的下一次會議核准通過。（編輯：陳俊碩）1070825