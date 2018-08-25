陳冲籲一屋自住免房屋稅 財部：採輕稅原則

年底選舉將屆，房屋稅議題再成焦點，台南市多名參選人已提出「房屋稅凍漲」政見。對此，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，過去幾年房屋稅很「謙卑」，但隨著地方政府大幅提高房屋標準單價、提高房屋稅稅基後，現在房屋稅已經漲了很多，許多退休族群終其一生只有一間房子，沒有其他現金流，房屋稅拉高後，他們只能撙節支出。

（中央社記者邱柏勝台北25日電）行政院前院長陳冲昨天再對稅制發表看法。他認為，僅一屋自住應可免房屋稅，薪資所得者租稅負擔應降低；財政部表示，台灣自住房屋已採輕稅原則，且隨房屋折舊稅額也逐年降低。

陳冲也提及20幾年前的「房屋稅抗稅行動」，包含前總統陳水扁、現任總統府秘書長陳菊等人，當時都參與連署，主要訴求為居住是「天賦人權」不應課稅，但未成案。

他表示，由於當時房屋稅並不高，站在與國家「共體時艱」立場，抗稅行動後來無疾而終。然而隨著房屋稅不斷上漲，已到驚人地步，他認為政府應該積極思考自住一屋免徵房屋稅的看法。

而針對綜合所得稅議題，陳冲表示，目前綜所稅主要來源是薪資所得，但薪資所得者多為辛勤工作者，且靠自身能力賺取高薪，理應給予肯定，因此薪資所得者的所得稅率應降低，至於資本利得等非薪資所得的稅率應該拉高，才能達到合理分配。

陳冲也對今年上路的納稅者權利保護法發表看法。他表示，納保法如同消費者保護法，應該以保護納稅者為核心，但現行納保法未能落實納稅者保護的立法目的，他建議重新檢討，不要仍偏重保護稅捐稽徵機關，而非保護納稅人。

對此，財政部回應指出，台灣房屋稅是地方政府重要財源，目前國際上包含美國、日本、英國、韓國、比利時、瑞士、荷蘭、法國、紐西蘭、加拿大、德國等國家，對房地均課徵不動產稅。此外，台灣自住房屋已採輕稅為原則，且針對房屋評定現值在一定門檻以下，亦可免徵房屋稅，且房屋現值會因折舊因素逐年遞減，因此房屋稅額也將逐年降低。

陳冲提及薪資所得者稅負過重，財政部則表示，立法院今年三讀通過稅制優化方案，大幅調高標準扣除額、薪資所得特別扣除額與身心障礙特別扣除額；而為因應少子化，也將幼兒學前特別扣除額由每名子女新台幣2.5萬元，大幅提高為每人12萬元，將可大幅減少受薪階級的租稅負擔。

針對陳冲質疑納保法過度保護稅捐稽徵機關而非納稅人，財政部解釋，為讓納稅人了解核課與遭處罰的原因，並保障納稅人的行政救濟權利，稅捐稽徵機關都會依法作出解釋，並記載事實及理由。而為適時檢討不合時宜的解釋函令，財政部會持續蒐集各界意見，滾動檢視解釋函令的合法性，並非每4年才檢討一次。

此外陳冲說，有些財稅案件爭訟期間很長，過程曠日費時，「有些案件判決還未出爐，納稅義務人已經不在了」，納保法竟然還延長核課期間。對此財政部表示，為避免部分取巧的納稅人，藉由不履行協力義務及提起行政救濟，故意拖延爭訟期間，規避稅捐繳納，若將核課期間縮短，對如期繳稅的納稅人其實不公平，因此納保法將不得再行核課期間的規定，由8年延長為15年。（編輯：張均懋）1070825