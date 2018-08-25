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政治

豪雨若下台北可處理好？丁守中：我還沒當市長

記者林仕祥／台北報導2018/08/25 14:14
▲國民黨台北市長參選人丁守中，出席景美集應廟中元普渡法會。（圖／丁守中辦公室提供 , 2018.8.25）
▲國民黨台北市長參選人丁守中，出席景美集應廟中元普渡法會。（圖／丁守中辦公室提供 , 2018.8.25）

南部豪雨成災，行政院長賴清德日前表示，這次雨勢，雲林、高雄、嘉義等地時降雨高達100 mm以上，不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝。國民黨台北市長參選人丁守中今（25）日被媒體詢問，如果豪雨下在台北，是否有信心處理好？他說，「我還沒當市長，目前狀況不了解」，一句輕鬆帶過。

不過丁守中批評賴清德日前的談話，他說，這次南部淹水淹得這麼嚴重，表示過去治水投入的幾百億元，全都泡湯了，人民受害這麼深，應該要追究責任。

此外，針對前總統馬英九現正推動「以核養綠」公投，丁守中認為，公共政策就是一個選擇的問題，如果核四廠因為核安問題無法運轉，但核一、核二、核三過去運轉都相當安全，現在很多國家也都選擇延役核電廠來應付電力問題，只要民眾支持，「未嘗不是一個應付台灣缺電問題的好辦法」？

丁守中強調，他過去支持核一、核二、核三，只是對核四廠的安全有疑慮，如果核四廠也安全的話，他也一定會支持。

至於前國民黨副主席胡志強在北京稱，「當初國民黨黨內提名台北市長候選人時，原本屬意前金管會主委曾銘宗，但因為丁守中堅持，曾不忍心與丁爭，因此讓給丁守中」的談話，丁守中再三表示，沒聽過這樣的消息，要問胡志強，「我不曉得這樣的事情」。
 

關鍵字丁守中賴清德豪雨台北市長選舉以核養綠曾銘宗胡志強
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