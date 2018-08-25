豪雨若下台北可處理好？丁守中：我還沒當市長

南部豪雨成災，行政院長賴清德日前表示，這次雨勢，雲林、高雄、嘉義等地時降雨高達100 mm以上，不論下在哪個城市都會淹水，還要批評者來當上帝。國民黨台北市長參選人丁守中今（25）日被媒體詢問，如果豪雨下在台北，是否有信心處理好？他說，「我還沒當市長，目前狀況不了解」，一句輕鬆帶過。

不過丁守中批評賴清德日前的談話，他說，這次南部淹水淹得這麼嚴重，表示過去治水投入的幾百億元，全都泡湯了，人民受害這麼深，應該要追究責任。

此外，針對前總統馬英九現正推動「以核養綠」公投，丁守中認為，公共政策就是一個選擇的問題，如果核四廠因為核安問題無法運轉，但核一、核二、核三過去運轉都相當安全，現在很多國家也都選擇延役核電廠來應付電力問題，只要民眾支持，「未嘗不是一個應付台灣缺電問題的好辦法」？