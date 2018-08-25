雨後防疫不可少　高市清潔消毒防傳染病疫情

高市衛生局指出，為防範災後傳染病疫情發生，截至24日下午3時緊急調發9,528瓶漂白水至各區衛生所，執行消毒防疫及衛教措施。雨後一週將是登革熱防治的關鍵時刻，雨後立即巡視居家環境，做好環境自主管理，將戶外容器倒置、積水帆布拉平清除積水、清除垃圾及積水容器，如有地下室積水未退請盡速抽水或先投放漂白水，才能有效防範登革熱疫情。

熱帶性低氣壓挾帶暴雨狂襲高雄，部分地區因豪雨傳出淹水災情，受到淹水影響住宅最多為鳳山、小港等行政區，約有6,700餘戶淹水，由於雨後戶外積水容器將大幅度增加，使登革熱疫情傳播風險提高，為防範災後傳染病疫情發生，民眾應依「清除、清潔、消毒」三步驟，做好環境衛生管理。



▲病毒性腸胃炎，防治五步驟圖表說明。（圖／高市衛生局提供）

豪雨可能導致飲用水濁度上升，影響用水安全，若住宅的蓄水池淹水，應確實清洗消毒後再蓄水，飲用水要徹底煮沸或飲用包裝水，泡水廚房用具及餐具要消毒後才能使用，可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境；廚具及餐具應煮沸消毒，無法煮沸者，應以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。請勿食用泡過水或解凍過久的食物。

災後清理期間，請穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等個人防護措施，不要直接暴露於污水或淤泥，避免病原體，可能經由吸入或皮膚及黏膜傷口接觸等途徑侵入。工作完畢或裝備卸除後，仍應以清水及肥皂洗手。

高市衛生局提醒，如有發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠或其他身體不適症狀請儘速就醫，並告知居住地區及污水淤泥曝露史，醫師如發現疑似傳染病應立即通報，以減少傳染病散播的風險。