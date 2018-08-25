〈觀察〉低價吃到飽傷身 電信業者拉高資費急需新iP

電信三雄今年來吃到飽戰火不但沒有停歇，反而有愈演愈烈的跡象，499 之亂的衝擊好不容易略有平息，488 學生專案緊接著又上場，吃到飽資費戰不僅傷了營收、ARPU 及獲利，更讓業界擔憂恐將禍延 5G，電信資費戰火也波及手機業者，隨著下半年蘋果新 iPhone 上市，非蘋陣營也將陸續推出新旗艦，將成電信業者拉高資費級距的重要東風。

電信三雄中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 間的競爭向來是緊緊相扣，絕對不能輸，只要有一家推出超殺優惠，其家兩家一定會馬上宣布跟進，「你有、我也有」來鞏固客戶及市占率，4、5 月間的 499 戰火，從軍公教方案引爆，到母親節的 7 天促銷，竟然催出了逾 200 萬的申辦人潮，但其實都是以自家客戶解約改辦低資費的居多，新增用戶還不到 1 成，後續對營收的衝擊恐要 2-3 年才能化解。