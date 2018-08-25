林昶佐「惜柯論」發酵　姚文智：我們都是務實台獨工作者

時代力量立委林昶佐日前在臉書表示，柯文哲的兩岸一家親說，並非支持九二共識，柯因而被貼上統派標籤不盡公平，這段言論被外界認為是「惜柯論」。民進黨台北市長參選人姚文智今（25）日表示，跟林昶佐都是務實的台獨工作者，北市選舉在台灣獨立運動或追求台灣主體性的價值上扮演什麼角色應被討論。

姚文智25日在民進黨籍市議員林世宗等人陪同下，到士林華榮市場掃街拜票。媒體詢問，民進黨前主席許信良昨(24)日稱柯文哲連任市長已成定局。姚文智強調，距離選舉還有三個月，團隊做得不夠的地方會持續努力。他希望大家回想2014年投票前的三個月，當時鄭文燦的民調未被看好，若當時就放棄，便沒機會見到鄭文燦帶給桃園市大幅度的改變、創造嶄新的桃園經驗。姚文智期盼，還有三個月，大家要共同努力。