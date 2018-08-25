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中央社

厄瓜多開放人道走廊 允委國移民前往秘魯

中央社2018/08/25 14:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社基多24日綜合外電報導）厄瓜多政府今天開放一條「人道主義走廊」，允許逃離國內經濟崩潰局勢的大批委內瑞拉移民前往秘魯邊界，時間就在秘魯當局新的入境限制生效前數個小時。

厄瓜多內政部長托斯卡尼尼（Mauro Toscanini）表示，載滿委內瑞拉移民的35輛公車，目前正在政府開放通往秘魯的公路上。

秘魯是南美洲地區成長最快速的經濟體之一，預計明年國內生產毛額（GDP）將成長4.7%。

過了午夜截止期限，委內瑞拉人試圖跨越秘魯邊界將須出示護照，在期限之前只要出示身分證即可。

秘魯的護照新規，可能會使數以萬計的委內瑞拉人困在厄瓜多和哥倫比亞，委國移民早已大量湧入這兩個國家。

厄瓜多政府也在上週實施出示護照的規定，以試圖限制想從哥倫比亞入境的委國移民人數。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天表示，古特瑞斯將成立聯合國特別小組，以確保區域能協調因應移民危機。

聯合國指出，2014年委內瑞拉經濟危機爆發至今，全國3060萬人口中，已有230多萬人出逃，比例是驚人的7.5%。（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1070825

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