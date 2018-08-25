綠營執政「3品質保證」？黃創夏嘲：保證上帝也抓狂

台灣民意基金會 20 日公布最新民調顯示，針對總統蔡英文的施政認同度，有 49.9％ 的民眾不贊同， 33.3％ 的民眾贊同；至於行政院長賴清德的施政滿意度， 44.8％ 的民眾不滿意， 41.7％ 的民眾滿意，不滿意的人比滿意的人多 3 個百分點，也是賴清德上任後頭一遭。

觀察蔡英文執政這 2 年多，爭議事件不斷上演，面對慰安婦議題，民進黨只擔心「破壞台日關係」，至於慰安婦人權隻字未提；民進黨副祕書長徐佳青 23 日在節目中表示「 823 難道是民進黨跟共產黨打仗嗎？」一語打臉蔡英文的團結之說；另外，台北農產運銷總經理吳音寧先前則被酸是年薪 250 萬的「高薪實習生」。